Житель Актобе продал арендованное авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.



Сообщается, что 44-летний житель сдавал в аренду свой автомобиль, зарегистрированный в Российской Федерации. "28 мая к нему обратился неизвестный, чтобы обговорить условия аренды. По устной договоренности потерпевший, не задумываясь, сдал свой автотранспорт, не заключив договор аренды и не оформив соответствующие юридические документы. В указанный срок арендатор не выплатил деньги за аренду. Сотрудниками полиции был задержан 42-летний житель города Актобе, имеющий судимость. Подозреваемый пояснил, что арендованную автомашину он продал неизвестным лицам", - рассказали в полиции.



В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 1 "Мошенничество".



В полиции Актюбинской области напомнили гражданам, что при совершении каких-либо сделок необходимо заключать договор. Если вы столкнулись с подобным видом преступлений, необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефону или обратиться к ближайшему наряду полиции.