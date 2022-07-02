Житель Актобе продал арендованное авто, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
Сообщается, что 44-летний житель сдавал в аренду свой автомобиль, зарегистрированный в Российской Федерации. "28 мая к нему обратился неизвестный, чтобы обговорить условия аренды. По устной договоренности потерпевший, не задумываясь, сдал свой автотранспорт, не заключив договор аренды и не оформив соответствующие юридические документы. В указанный срок арендатор не выплатил деньги за аренду. Сотрудниками полиции был задержан 42-летний житель города Актобе, имеющий судимость. Подозреваемый пояснил, что арендованную автомашину он продал неизвестным лицам", - рассказали в полиции.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190, часть 1 "Мошенничество".
В полиции Актюбинской области напомнили гражданам, что при совершении каких-либо сделок необходимо заключать договор. Если вы столкнулись с подобным видом преступлений, необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы по телефону или обратиться к ближайшему наряду полиции.
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