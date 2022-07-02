Астана. 2 июля. КазТАГ – Узбекистан закрыл пункт пропуска в Каракалпакстане на границе с Казахстаном, передает корреспондент агентства.
«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу». В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты», - сообщили в пресс-службе пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в субботу, пообещав о возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщить дополнительно.
Напомним, в Каракалпакстане, входящем в состав Узбекистана, ранее начались массовые акции протеста в связи с планами официального Ташкента через поправки в Конституцию исключить право автономии на объявление своей независимости. Официальные власти Узбекистана протестующих объявили преступниками, а их действия – незаконными. Из Каракалпакстана поступает крайне мало информации, в регионе, по данным СМИ, наблюдаются проблемы со связью. Также поступают сообщения, что протест был подавлен.
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