Астана. 2 июля. КазТАГ – Узбекистан закрыл пункт пропуска в Каракалпакстане на границе с Казахстаном, передает корреспондент агентства.



«В соответствии с поступившей от узбекских партнеров информацией с 1 июля в связи с выходом из строя информационной системы временно прекращен пропуск лиц, транспортных средств и грузов в пункте пропуска «Даут-ата» – «Тажен» (автомобильный) между Узбекистаном и Казахстаном. По этой же информации, планируется приостановка железнодорожного сообщения по маршруту «Каракалпакия» – «Бейнеу». В этой связи граждан, пересекающих Государственную границу через указанные пункты пропуска, просим заранее планировать свои маршруты», - сообщили в пресс-службе пограничной службы комитета национальной безопасности Казахстана в субботу, пообещав о возобновлении узбекской стороной работы пунктов пропуска сообщить дополнительно.



Напомним, в Каракалпакстане, входящем в состав Узбекистана, ранее начались массовые акции протеста в связи с планами официального Ташкента через поправки в Конституцию исключить право автономии на объявление своей независимости. Официальные власти Узбекистана протестующих объявили преступниками, а их действия – незаконными. Из Каракалпакстана поступает крайне мало информации, в регионе, по данным СМИ, наблюдаются проблемы со связью. Также поступают сообщения, что протест был подавлен.