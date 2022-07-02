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Зерно из Украины на казахстанском судне: в КТЖ сделали новое заявление

Просмотров:597 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Зерно из Украины на казахстанском судне: в КТЖ сделали новое заявление
Фото из открытых источников
В КТЖ опубликовали новое заявление относительно казахстанского судна, перевозившего зерно из Украины в Турцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"Вчера в СМИ вышла информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно. Достоверность данного обращения компанией проверяется с уполномоченными государственными органами Украины. Проходят активные консультации с послами обеих стран", - сообщили в КТЖ.

Как ранее сообщалось, сделка по продаже зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

"В целях прояснения ситуации и исключения нарушений норм международного права КТЖ было направлено письмо в адрес арендатора судна с требованием предоставления в срочном порядке подробного пояснения сложившейся ситуации с приложением всех подтверждающих документов (контракты, сертификаты и так далее). КТЖ заверяет в своей приверженности соблюдению норм международного права", - подчеркнули в компании.

Как пишет Reuters, Украина обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно "Жибек Жолы". Оно под российским флагом перевозило украинское зерно, вывезенное из оккупированного Россией порта Бердянск.

Представитель министерства иностранных дел Украины со ссылкой на данные, полученные от морской администрации страны, сообщил агентству, что судно "Жибек Жолы" грузоподъемностью 7146 тонн погрузило в Бердянске первую партию зерна в количестве около 4500 тонн, которое, по словам чиновника, принадлежало Украине.

В письме от 30 июня в минюст Турции генеральная прокуратура Украины сообщила, что "Жибек Жолы" причастно к "незаконному вывозу украинского зерна" из Бердянска и направлялось в Карасу (Турция) с 7000 тонн груза.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:12
Судно может быть зафрахтовано любой страной. Кто там у кого зерно погрузил, пусть разбираются.
При чем тут судно?
 
 

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