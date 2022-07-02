Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака

Согласно расположению звезд, неделя обещает быть предсказуемой и спокойной. Это отличная возможность в период с 4 по 10 июля «войти в тихую гавань после бури», передает Zakon.kz.



Как пишет teleprogramma.pro, рисковать на этой неделе не стоит, сорить деньгами и упражняться в остроумии – тоже. Звезды советуют провести эту неделю максимально размеренно.



Овен



С понедельника по четверг нужно заниматься коллективной деятельностью, работать в команде, при этом не начиная ничего нового по собственной инициативе. Пятница – день конфликтов, но даже если очень захочется поскандалить, постарайтесь избежать ссор, оно того не стоит. Выходные – время для любимых людей и уединенного отдыха на природе.



Телец



Работы будет столько, что хватило бы на троих. Рекомендуется выделить самые важные и приоритетные дела и заниматься только ими. Так вы сумеете со всем справиться и не подорвать здоровье. Выходные – полностью ваши дни. Восстанавливайте силы и занимайтесь тем, что по душе.



Близнецы



Проведите неделю под девизом «меньше слов – больше дела». Первые два дня особенно важно держать язык за зубами, не лезть в сплетни и ни в коем случае не выдавать чужих тайн. На вас навалится рутина, и даже если вам противно, за вас все равно этого никто не сделает. Если вы ее победите, в выходные сможете с чистой совестью расслабиться.



Рак



Если чье-то мнение отличается от вашего, это еще не значит, что оно неправильное. Прислушайтесь к нему. Возможно, вы поймете, как разрешить давнюю проблему. Начало недели подходит для знакомств и разговоров по душам. В четверг и пятницу остерегайтесь ссор. Если вы хотите найти новый источник дохода или чтобы вам повысили зарплату – займитесь этим вопросом сейчас. Главное – весомая и внятная аргументация.



Лев



С понедельника по среду у вас время саморекламы. Обойдитесь без ложной скромности и покажите, насколько вы важны и незаменимы, насколько вы ценный партнер и сотрудник. Четверг и пятница – дни накаленной атмосферы, вас так и будет подмывать с кем-то поругаться. Не нужно, это чревато неприятностями. Выходные отведите под планирование.



Дева



С начала недели и до четверга включительно у Дев – время активности, большого количества общения и ударного труда. Вы можете добиться внушительных результатов. Пятница и суббота – неудачные дни для новых начинаний и траты денег. В воскресенье перед вашим внутренним взором откроются новые горизонты.



Весы



С понедельника по четверг Весам предстоит основательно потрудиться, чтобы успеть все и сразу. Коллективные задачи, самостоятельная работа, рутина, возвращение старых дел и выполнение текущих, – и это все вам. Держитесь, у вас получится. В выходные можете вознаградить себя небольшим шопингом, только не перестарайтесь.



Скорпион



На этой неделе появятся дела, связанные с домашними хлопотами, бытом, уютом, интерьером, а возможно, даже дизайном и небольшим ремонтом. Сами не заметите, как втянетесь и войдете во вкус, успешно занимаясь тем, что раньше вас так раздражало.



Стрелец



Стрельцы привыкли лететь на всех парах, добиваясь успеха скоростью и напором. Но, увы, не в этот раз. Вам покажется, что вы словно Сизиф – тащите камни в гору, а они катятся обратно. Не бросайте дела на полдороги, скоро этот период закончится и вы увидите, что ваш труд не был «сизифовым». Выходные хорошо подходят для личной жизни.



Козерог



Козерогам на этой неделе стоит поменьше болтать. Не рассказывайте окружающим ни о планах своих, ни о мыслях. Рядом есть нечистые на руку ребята, пусть подслушивают кого-нибудь другого. Возможно, на многие вещи вы посмотрите совсем другими глазами. Суббота и воскресенье хороши для активного отдыха – и здоровье укрепите, и настроение поднимете.



Водолей



Неделя начнется очень бурно – вам предстоит очень, очень много общаться, встречаться с людьми, заключать договоры, заводить полезные связи. Во второй половине недели вы поймете, что подустали. В этот момент можно будет притормозить, успокоиться и навести в делах порядок. А ближе к финалу недели – отдыхайте, вы заслужили.



Рыбы



Рыбы будут раздражены – дела идут в разы медленнее, чем вам бы того хотелось. И здесь два важных момента. Первый: не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты. Второй: соберитесь и займитесь рутинными задачами, чем больше вы их сможете сделать в начале недели, тем больше времени освободится на приятные дела в выходные.