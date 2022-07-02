«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 02 Июля
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.44 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 8.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака

Просмотров:246 Опубликовано: Сегодня, 17:14
Составлен астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Фото из открытых источников
Согласно расположению звезд, неделя обещает быть предсказуемой и спокойной. Это отличная возможность в период с 4 по 10 июля «войти в тихую гавань после бури», передает Zakon.kz.

Как пишет teleprogramma.pro, рисковать на этой неделе не стоит, сорить деньгами и упражняться в остроумии – тоже. Звезды советуют провести эту неделю максимально размеренно.

Овен

С понедельника по четверг нужно заниматься коллективной деятельностью, работать в команде, при этом не начиная ничего нового по собственной инициативе. Пятница – день конфликтов, но даже если очень захочется поскандалить, постарайтесь избежать ссор, оно того не стоит. Выходные – время для любимых людей и уединенного отдыха на природе.

Телец

Работы будет столько, что хватило бы на троих. Рекомендуется выделить самые важные и приоритетные дела и заниматься только ими. Так вы сумеете со всем справиться и не подорвать здоровье. Выходные – полностью ваши дни. Восстанавливайте силы и занимайтесь тем, что по душе.

Близнецы

Проведите неделю под девизом «меньше слов – больше дела». Первые два дня особенно важно держать язык за зубами, не лезть в сплетни и ни в коем случае не выдавать чужих тайн. На вас навалится рутина, и даже если вам противно, за вас все равно этого никто не сделает. Если вы ее победите, в выходные сможете с чистой совестью расслабиться.

Рак

Если чье-то мнение отличается от вашего, это еще не значит, что оно неправильное. Прислушайтесь к нему. Возможно, вы поймете, как разрешить давнюю проблему. Начало недели подходит для знакомств и разговоров по душам. В четверг и пятницу остерегайтесь ссор. Если вы хотите найти новый источник дохода или чтобы вам повысили зарплату – займитесь этим вопросом сейчас. Главное – весомая и внятная аргументация.

Лев

С понедельника по среду у вас время саморекламы. Обойдитесь без ложной скромности и покажите, насколько вы важны и незаменимы, насколько вы ценный партнер и сотрудник. Четверг и пятница – дни накаленной атмосферы, вас так и будет подмывать с кем-то поругаться. Не нужно, это чревато неприятностями. Выходные отведите под планирование.

Дева

С начала недели и до четверга включительно у Дев – время активности, большого количества общения и ударного труда. Вы можете добиться внушительных результатов. Пятница и суббота – неудачные дни для новых начинаний и траты денег. В воскресенье перед вашим внутренним взором откроются новые горизонты.

Весы

С понедельника по четверг Весам предстоит основательно потрудиться, чтобы успеть все и сразу. Коллективные задачи, самостоятельная работа, рутина, возвращение старых дел и выполнение текущих, – и это все вам. Держитесь, у вас получится. В выходные можете вознаградить себя небольшим шопингом, только не перестарайтесь.

Скорпион

На этой неделе появятся дела, связанные с домашними хлопотами, бытом, уютом, интерьером, а возможно, даже дизайном и небольшим ремонтом. Сами не заметите, как втянетесь и войдете во вкус, успешно занимаясь тем, что раньше вас так раздражало.

Стрелец

Стрельцы привыкли лететь на всех парах, добиваясь успеха скоростью и напором. Но, увы, не в этот раз. Вам покажется, что вы словно Сизиф – тащите камни в гору, а они катятся обратно. Не бросайте дела на полдороги, скоро этот период закончится и вы увидите, что ваш труд не был «сизифовым». Выходные хорошо подходят для личной жизни.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит поменьше болтать. Не рассказывайте окружающим ни о планах своих, ни о мыслях. Рядом есть нечистые на руку ребята, пусть подслушивают кого-нибудь другого. Возможно, на многие вещи вы посмотрите совсем другими глазами. Суббота и воскресенье хороши для активного отдыха – и здоровье укрепите, и настроение поднимете.

Водолей

Неделя начнется очень бурно – вам предстоит очень, очень много общаться, встречаться с людьми, заключать договоры, заводить полезные связи. Во второй половине недели вы поймете, что подустали. В этот момент можно будет притормозить, успокоиться и навести в делах порядок. А ближе к финалу недели – отдыхайте, вы заслужили.

Рыбы

Рыбы будут раздражены – дела идут в разы медленнее, чем вам бы того хотелось. И здесь два важных момента. Первый: не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты. Второй: соберитесь и займитесь рутинными задачами, чем больше вы их сможете сделать в начале недели, тем больше времени освободится на приятные дела в выходные.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика