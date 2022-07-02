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Биржевая цена на сахар оказалась вдвое ниже магазинной – 450 тенге за 1 кг

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 19:00
Биржевая цена на сахар оказалась вдвое ниже магазинной – 450 тенге за 1 кг
Фото из открытых источников
Биржевая цена сахара в Казахстане составила 450 тенге за килограмм, передает ИА «Newtimes.kz» со ссылкой на Eldala.kz.

«Биржевые цены на пшеницу составили 168 тыс тенге/тонна, на сахар 450 тыс тенге/тонна», — говорится в сообщении со ссылкой на результаты торгов минувшей недели на бирже Евразийская торговая система (ETS).

1 июля на ETS были заключены четыре сделки по продаже пшеницы 3 класса (условие поставки EXW) в общем объеме 24 тыс тонн. Цена за тонну составила 168 тыс тенге, покупатели за всю партию уплатили 4,032 млрд тенге.

«Кроме того был реализован сахар в объеме 1017 тонн по цене 450 тыс тенге/тонна. Общая стоимость лота – 457,65 млн тенге», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что в магазинах Казахстана наблюдается дефицит сахара, а цены на него доходят до 800 тенге за килограмм.

Также была продана 1 тыс тонн ячменя 2 класса (EXW) по 124 тыс тенге/тонна для животноводческих хозяйств. Общая стоимость партии 124 млн тенге.

«30 июня, также для животноводческих хозяйств была реализована неклассная пшеница по 124 тыс тенге/тонна. За партию в 2247 тонн покупатель уплатил 278 млн 628 тыс тенге. Пшеница 4 класса для мукомольных и животноводческих хозяйств была продана по 149 тыс тенге/тонна в объеме 111 тонн (стоимость лота 16 млн 539 тыс тенге), пшеница 5 класса для животноводов – по 134 тыс тенге/тонна в объеме 1083 тонны (стоимость лота 145 млн 122 тыс)», — отмечается в информации.

Напомним, дефицит сахара в Казахстане обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на его экспорт.

По данным национального бюро статистики, с начала года цена на сахар в нашей стране увеличилась на 36%, а за год его стоимость выросла вполовину. Самые высокие прайсы на этот продукт были зафиксированы в Нур-Султане, Алматы и Костанае. Наибольший годовой прирост в цене был зафиксирован в Алматы.

21 июня на заседании совета ЕЭК одобрено предложение Казахстана о продлении для РК до 31 октября квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца.

23 июня министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил о неизбежности повышения цен на сахар.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:08
Сколько раз уже говорили, что надо законодательно установить максимум торговой наценки.
Иначе этому беспределу конца не будет.
 
 

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