Биржевая цена на сахар оказалась вдвое ниже магазинной – 450 тенге за 1 кг

Биржевая цена сахара в Казахстане составила 450 тенге за килограмм, передает ИА «Newtimes.kz» со ссылкой на Eldala.kz.
«Биржевые цены на пшеницу составили 168 тыс тенге/тонна, на сахар 450 тыс тенге/тонна», — говорится в сообщении со ссылкой на результаты торгов минувшей недели на бирже Евразийская торговая система (ETS).
1 июля на ETS были заключены четыре сделки по продаже пшеницы 3 класса (условие поставки EXW) в общем объеме 24 тыс тонн. Цена за тонну составила 168 тыс тенге, покупатели за всю партию уплатили 4,032 млрд тенге.
«Кроме того был реализован сахар в объеме 1017 тонн по цене 450 тыс тенге/тонна. Общая стоимость лота – 457,65 млн тенге», — сказано в сообщении.
Издание отмечает, что в магазинах Казахстана наблюдается дефицит сахара, а цены на него доходят до 800 тенге за килограмм.
Также была продана 1 тыс тонн ячменя 2 класса (EXW) по 124 тыс тенге/тонна для животноводческих хозяйств. Общая стоимость партии 124 млн тенге.
«30 июня, также для животноводческих хозяйств была реализована неклассная пшеница по 124 тыс тенге/тонна. За партию в 2247 тонн покупатель уплатил 278 млн 628 тыс тенге. Пшеница 4 класса для мукомольных и животноводческих хозяйств была продана по 149 тыс тенге/тонна в объеме 111 тонн (стоимость лота 16 млн 539 тыс тенге), пшеница 5 класса для животноводов – по 134 тыс тенге/тонна в объеме 1083 тонны (стоимость лота 145 млн 122 тыс)», — отмечается в информации.
Напомним, дефицит сахара в Казахстане обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на его экспорт.
По данным национального бюро статистики, с начала года цена на сахар в нашей стране увеличилась на 36%, а за год его стоимость выросла вполовину. Самые высокие прайсы на этот продукт были зафиксированы в Нур-Султане, Алматы и Костанае. Наибольший годовой прирост в цене был зафиксирован в Алматы.
21 июня на заседании совета ЕЭК одобрено предложение Казахстана о продлении для РК до 31 октября квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара-сырца.
23 июня министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов заявил о неизбежности повышения цен на сахар.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz