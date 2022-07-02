JPMorgan допустил подорожание нефти до 380 долларов за баррель

Если страны G7 введут предельные цены на российскую нефть, это приведет к сокращению ее поставок, считают в американском банке JPMorgan Chase & Co. На этом фоне цена на нефть может вырасти до 380 долларов за баррель, прогнозирует аналитик банка Наталья Канева. Об этом говорится в публикации агентства Bloomberg, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Коммерсант".



По мнению аналитика, "прочное финансовое положение" России позволяет ей сократить ежедневную добычу сырой нефти на пять миллионов баррелей "без чрезмерного ущерба для экономики". Однако "для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими", считают в JPMorgan.



По подсчетам экспертов, сокращение ежедневных поставок нефти на три миллиона баррелей поднимет цены на нефть до 190 долларов. Наихудшим сценарием называют снижение поставок на пять миллионов баррелей, что приведет к подорожанию нефти до "стратосферных" 380 долларов.



"Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен (на российскую нефть. - Прим.) заключается в том, что Россия может отказаться от такого варианта и вместо этого принять ответные меры, сократив экспорт. Вполне вероятно, что российское правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России", - говорят аналитики JPMorgan.