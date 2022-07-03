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Лукашенко назвал Центральную Азию местом будущей схватки за передел мира

Просмотров:373 Опубликовано: Сегодня, 09:22
Лукашенко назвал Центральную Азию местом будущей схватки за передел мира
Александр Лукашенко. Фото пресс-службы президента РФ
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время в Центральной Азии может произойти схватка за доминирование двух центров силы: США и Евросоюза с одной стороны и Китая - с другой. Такую точку зрения глава государства высказал на торжественном собрании в Минске по случаю Дня независимости, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БЕЛТА.

В начале года Лукашенко, комментируя январские события в Казахстане, прогнозировал, что следующей точкой для провокаций может стать Узбекистан.

"Мы многие факты приводили узбекам, они даже как-то обиделись на меня, когда я на одном из саммитов это сказал. А что произошло вчера? Каракалпакская Республика, около половины Узбекистана, якобы там что-то в конституции не так отразили (у них конституционный референдум будет), и она поднялась. Нет! Узбекистан начали качать. И сегодня уже начинают заявлять, что там иностранцы приложили свою руку..." - заявил в субботу, 2 июля, белорусский лидер.

"Центральная Азия оказалась, как и мы, между двух огней: с одной стороны европейцы, американцы, а с другой стороны - Китай, который сильно помогает Центральной Азии выжить, выстоять. Эта схватка будет в Центральной Азии в ближайшее время. Симптомы этого уже появились", - сказал Лукашенко.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 11:03
Думаю что "батька" прав.
Англосаксам дурно если в какой-то стране все спокойно.
 
 

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