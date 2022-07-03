В Каракалпакстане введен режим чрезвычайного положения

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также предложил сохранить в Конституции пункт о суверенитете Каракалпакстана.



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в город Нукус, где проходили протесты из-за поправок в Конституцию, предполагающих отмену суверенитета республики, сообщает в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы Узбекистана.



Мирзиёев встретился с депутатами Жокаргы Кенеса, представителями старшего поколения и активом Каракалпакстана.



«С учетом того что процесс обсуждения изменений и дополнений в Конституцию еще продолжается, а также на основе изучения высказываемых жителями Каракалпакстана мнений, президент обозначил необходимость сохранения без изменений действующие редакции статей 70, 71, 72, 74, 75 Конституции Республики Узбекистан», - говорится в сообщении.



«Указом Президента в целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка на территории Республики Каракалпакстан введено чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года», - говорится в сообщении.



Ранее в СМИ сообщалось, что тысячи людей вышли на улицы Нукуса в знак протеста против поправок к Конституции Узбекистана, которые предусматривают исключение суверенного статуса Каракалпакстана. Сейчас он указан как суверенная республика с правом выхода из состава Узбекистана на основании референдума. Эти положения предлагалось исключить.



В субботу МВД Узбекистана сделало заявление, что «с целью недопущения нарушения общественного порядка и пресечения совершения гражданами различных правонарушений, были задействованы силы и средства правоохранительных органов».



