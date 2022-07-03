Обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась - пресс-служба Мирзиеева

После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом заявил пресс-секретарь Мирзиеева, передает Tengrinews.kz.
В настоящее время президент Шавкат Мирзиеев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.
Как сообщается, глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Нукусе заявил, что действующая редакция статей 70, 71, 72, 74 и 75 конституции страны, поправки в которые вызвали недовольство жителей Каракалпакстана, должна быть сохранена без изменений.
В действующей конституции Узбекистана Каракалпакстан указан как суверенная республика, обладающая правом выхода из состава страны на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. На днях стало известно, что согласно проекту поправок в конституцию страны эти положения предлагается исключить.
Из-за этих поправок 1 июля в Каракалпакстане начались незаконные демонстрации. В МВД Узбекистана подчеркивали, что к митингам в главном городе Каракалпакстана - Нукусе - привело "неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике".
Отметим, что сегодня Жокаргы Кенес Каракалпакстана опубликовал официальное заявление по событиям в Нукусе, заявив, что "преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившихся в попытке захвата органов государственного управления".
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