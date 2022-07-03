«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 03 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 466.44 KZT
  • €1 = 487.71 KZT
  • 1 RUB = 8.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась - пресс-служба Мирзиеева

Просмотров:390 Опубликовано: Сегодня, 16:40
Обстановка в Каракалпакстане стабилизировалась - пресс-служба Мирзиеева
Фото: Telegram / Makan.uz
После вчерашнего обращения главы государства обстановка в Нукусе стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Об этом заявил пресс-секретарь Мирзиеева, передает Tengrinews.kz.

В настоящее время президент Шавкат Мирзиеев находится в городе Нукусе Республики Каракалпакстан.

Как сообщается, глава Узбекистана провел видеоселекторное совещание с подключением ко всем районам Каракалпакстана. Комендант территории дал отчет о текущей обстановке, отметив, что ситуация взята под полный контроль.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на совещании в Нукусе заявил, что действующая редакция статей 70, 71, 72, 74 и 75 конституции страны, поправки в которые вызвали недовольство жителей Каракалпакстана, должна быть сохранена без изменений.

В действующей конституции Узбекистана Каракалпакстан указан как суверенная республика, обладающая правом выхода из состава страны на основании всеобщего референдума народа Каракалпакстана. На днях стало известно, что согласно проекту поправок в конституцию страны эти положения предлагается исключить.

Из-за этих поправок 1 июля в Каракалпакстане начались незаконные демонстрации. В МВД Узбекистана подчеркивали, что к митингам в главном городе Каракалпакстана - Нукусе - привело "неправильное толкование конституционных реформ, проводимых в республике".

Отметим, что сегодня Жокаргы Кенес Каракалпакстана опубликовал официальное заявление по событиям в Нукусе, заявив, что "преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившихся в попытке захвата органов государственного управления".


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика