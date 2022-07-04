Названо число погибших в ходе беспорядков в Каракалпакстане

В результате массовых беспорядков в Каракалпакстане пострадали 243 человека, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов. Об этом заявила генеральная прокуратура Узбекистана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Nuz.uz.



По официальным данным, 18 человек скончались от полученных травм.



Также в генпрокуратуре сообщили, что 2 июля в 14.45 около 300 человек вошли в Нукус и захватили спецсредства 50 сотрудников нацгвардии.



Правоохранители продолжают следственные и оперативно-разыскные мероприятия.



С 3 июля в Каракалпакстане введен комендантский час. В ходе патрулирования были задержаны 58 человек. Из них в отношении 28 лиц составили административные протоколы. С остальными проведена профилактическая беседа.