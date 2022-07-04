Алматы перешел в "желтую" зону по коронавирусу

Алматы перешел в "желтую" зону по эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
C 16 июня в Алматы наблюдается прирост случаев коронавируса. Исследования показали, что причиной вспышки COVID-19, которая происходит сегодня, является тип вируса "стелс-омикрон".
Ранее МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции согласовала ограничения на случай ухудшения в Казахстане эпидситуации с коронавирусом. Решено принять следующие дополнительные меры в случае перехода региона в "желтую" зону эпидемиологического риска:
перевод близких контактных лиц с больным на дистанционную форму работы; перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и беременных на дистанционную форму работы; обязательное ношение масок в закрытых учреждениях и в общественном транспорте;
рекомендован перевод совещаний с участием более 10 человек в онлайн-формат.
Также независимо от зоны эпидемиологического риска рекомендовано ношение масок в авиа- и железнодорожном транспорте, при международных автобусных перевозках.
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