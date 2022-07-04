«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Июля
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.16 KZT
  • €1 = 484.68 KZT
  • 1 RUB = 8.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Пьяный астанчанин изо всех сил швырнул на пол двухмесячную дочь

Просмотров:866 Опубликовано: Вчера, 18:52
Пьяный астанчанин изо всех сил швырнул на пол двухмесячную дочь
Иллюстративное фото
В Нур-Султане пьяный дебошир устроил дома погром и нанес травму своему ребенку, передает ИА «NewTimes.kz».

О случившемся на странице в Facebook рассказала основатель общественного фонда «НеМолчи.kz» Дина Тансари.

«Как говорит супруга, он обычно бьет и крушит все в доме, избивает ее и даже детей. Вчера он схватил двухмесячную дочь и со всей силы кинул на пол. Ребенок в реанимации, врачи диагностируют перелом черепа, кровоизлияние в мозг, печеночную недостаточность. От побоев пострадала мать и шестилетний сын», — пишет общественница.

По ее словам, женщина неоднократно обращалась в полицию, но дебошира задерживали максимум на пять суток.

В пресс-службе столичного ДП подтвердили информацию.

2 июля в 22.47 в полицию поступило сообщение по факту нанесения телесных повреждений отцом малолетнему ребенку.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по статье УК РК «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Проводится следствие. За нарушение ранее установленных судом особых требований, согласно статьи КРКобАП мужчина находится под арестом. Ход расследования находится на контроле.


Источник: qostanay.tv
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ABCD (Посетители) Вчера, 23:48
Самогт его башкой о стену несколько раз! Почему у нас такая дебильная система, пока не убьёт или покалечит меры не принимаются???! Нет состава преступоения видители! А для профилактики на месяц, другой за побои прсадить слабо? Повторил домашнее насилие на полгода закрыли и так далее по возрастающей! Как шёлковый ходил, бы! Безнаказанность поророждает насилие! А что толку, если его привлекут к ответственности?, ребенок в лучшем случае инвалидом останется! Менять нужно систему наказания! А не ждать пока кого-то убьют или покалечат!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
OpOp (Посетители) Вчера, 21:30
дождалась, блин. бьет и крушит все в доме - надо собраться с силами и написать заявление. дети в таком жить не должны. бедное дите, надеюсь на поправку пойдет. ужас, два месяца - совсем крошка же еще, как можно было?!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика