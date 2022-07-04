Пьяный астанчанин изо всех сил швырнул на пол двухмесячную дочь

В Нур-Султане пьяный дебошир устроил дома погром и нанес травму своему ребенку, передает ИА «NewTimes.kz».
О случившемся на странице в Facebook рассказала основатель общественного фонда «НеМолчи.kz» Дина Тансари.
«Как говорит супруга, он обычно бьет и крушит все в доме, избивает ее и даже детей. Вчера он схватил двухмесячную дочь и со всей силы кинул на пол. Ребенок в реанимации, врачи диагностируют перелом черепа, кровоизлияние в мозг, печеночную недостаточность. От побоев пострадала мать и шестилетний сын», — пишет общественница.
По ее словам, женщина неоднократно обращалась в полицию, но дебошира задерживали максимум на пять суток.
В пресс-службе столичного ДП подтвердили информацию.
2 июля в 22.47 в полицию поступило сообщение по факту нанесения телесных повреждений отцом малолетнему ребенку.
По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по статье УК РК «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Проводится следствие. За нарушение ранее установленных судом особых требований, согласно статьи КРКобАП мужчина находится под арестом. Ход расследования находится на контроле.
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