Новую ипотечную программу предложили запустить в Казахстане

Холдинг "Байтерек" предложил запустить программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Как заявил на заседании правительства глава национального управляющего холдинга, из-за повышения минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 миллиардов тенге или 35 тысяч квартир. Частные застройщики могут столкнуться с существенным снижением скорости продаж коммерческого жилья.



Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.



"По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:



- первоначальный взнос - от 20 процентов;

- срок кредитования - до 20 лет;

- максимальная сумма займа - до 35 миллионов тенге;

- обязательное подтверждение платежеспособности.



Субсидированию подлежит 7 процентов от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка более чем на 5 процентов", - добавил глава "Байтерека".



Он пояснил, что банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией "Казахстанской жилищной компании".



"Для запуска механизма законодательные изменения не требуются. В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить данную программу", - заключил он.