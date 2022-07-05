Новую ипотечную программу предложили запустить в Казахстане

Холдинг "Байтерек" предложил запустить программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как заявил на заседании правительства глава национального управляющего холдинга, из-за повышения минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 миллиардов тенге или 35 тысяч квартир. Частные застройщики могут столкнуться с существенным снижением скорости продаж коммерческого жилья.
Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.
"По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:
- первоначальный взнос - от 20 процентов; - срок кредитования - до 20 лет; - максимальная сумма займа - до 35 миллионов тенге; - обязательное подтверждение платежеспособности.
Субсидированию подлежит 7 процентов от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка более чем на 5 процентов", - добавил глава "Байтерека".
Он пояснил, что банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией "Казахстанской жилищной компании".
"Для запуска механизма законодательные изменения не требуются. В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить данную программу", - заключил он.
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