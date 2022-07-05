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Новую ипотечную программу предложили запустить в Казахстане

Просмотров:185 Опубликовано: Сегодня, 10:51
Новую ипотечную программу предложили запустить в Казахстане
Фото из открытых источников
Холдинг "Байтерек" предложил запустить программу субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как заявил на заседании правительства глава национального управляющего холдинга, из-за повышения минимальных порогов достаточности пенсионных накоплений на жилье и завершением программы "7-20-25" в следующем году прогнозируется неудовлетворенный спрос на ипотеку в размере 500 миллиардов тенге или 35 тысяч квартир. Частные застройщики могут столкнуться с существенным снижением скорости продаж коммерческого жилья.

Для покрытия неудовлетворенного спроса предлагается запустить механизм субсидирования ставки вознаграждения для населения по рыночной ипотеке банков второго уровня.

"По итогам переговоров с Ассоциацией финансистов Казахстана предлагаются следующие базовые условия:

- первоначальный взнос - от 20 процентов;
- срок кредитования - до 20 лет;
- максимальная сумма займа - до 35 миллионов тенге;
- обязательное подтверждение платежеспособности.

Субсидированию подлежит 7 процентов от ставки вознаграждения по ипотеке, не превышающей уровень базовой ставки Национального банка более чем на 5 процентов", - добавил глава "Байтерека".

Он пояснил, что банки второго уровня смогут за счет собственных средств выдавать займы на первичное жилье застройщиков и строящееся жилье, обеспеченное гарантией "Казахстанской жилищной компании".

"Для запуска механизма законодательные изменения не требуются. В настоящее время бюджетная заявка находится на рассмотрении в Министерстве финансов. После одобрения бюджета Казахстанская жилищная компания готова незамедлительно запустить данную программу", - заключил он.


Источник: Tengrinews.kz
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