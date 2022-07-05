Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна "Жибек жолы" - министр

При необходимости Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы", заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Позиция казахстанской стороны: мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду есть ограничения, что он не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано", - сказал Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.



По его словам, правовую оценку произошедшему должна дать турецкая сторона, которая выясняет происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял груз.



"И там все понятно будет, какие санкционные ограничения там были. Как правовую оценку дадут, сразу же понятно будет, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет", - добавил министр.



Каирбек Ускенбаев добавил, что казахстанская сторона обратилась с соответствующим запросом в Турцию. При этом он призвал дождаться результатов разбирательства.



"Но пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались и не будоражили это событие, потому что оно в правовом поле находится. Как только они дадут правовую оценку, мы будем принимать решение о расторжении договора или нерасторжении", - заключил глава МИИР.



Ранее в СМИ появилась информация о том, что на судне "Жибек жолы" незаконно вывезли 7 тысяч тонн зерна из Украины в Турцию. Упоминается, что сухогруз "Жибек жолы" (в настоящее время плавает под флагом России) принадлежит казахстанскому судовладельцу KTZ Express Shipping. Некоторые блогеры и СМИ высказали предположение, что это может вовлечь казахстанскую сторону в санкции.



В "Қазақстан темір жолы" заявили, что судно "Жибек жолы" перевозит зерно по просьбе Украины.



1 июля в СМИ появилась информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.



В КТЖ в ответ на это сообщили, что проверяют достоверность обращения совместно с уполномоченными органами Украины и проводят консультации с послами двух стран.



В нацкомпании отметили, что сделка по продаже зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.