«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 05 Июля
+21...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.16 KZT
  • €1 = 484.68 KZT
  • 1 RUB = 8.42 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна "Жибек жолы" - министр

Просмотров:187 Опубликовано: Сегодня, 11:04
Казахстан может расторгнуть договор с арендатором судна "Жибек жолы" - министр
Фото ©REUTERS
При необходимости Казахстан может расторгнуть договор с российской компанией, арендовавшей судно "Жибек жолы", заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Позиция казахстанской стороны: мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду есть ограничения, что он не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствует правовым нормам, которые приняты в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и это судно будет отозвано", - сказал Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

По его словам, правовую оценку произошедшему должна дать турецкая сторона, которая выясняет происхождение груза - кто является фрахтователем, кто отправлял груз.

"И там все понятно будет, какие санкционные ограничения там были. Как правовую оценку дадут, сразу же понятно будет, есть правовые последствия для расторжения и возврата судна или нет", - добавил министр.

Каирбек Ускенбаев добавил, что казахстанская сторона обратилась с соответствующим запросом в Турцию. При этом он призвал дождаться результатов разбирательства.

"Но пусть разберутся в правовом поле, чтобы мы не вмешивались и не будоражили это событие, потому что оно в правовом поле находится. Как только они дадут правовую оценку, мы будем принимать решение о расторжении договора или нерасторжении", - заключил глава МИИР.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на судне "Жибек жолы" незаконно вывезли 7 тысяч тонн зерна из Украины в Турцию. Упоминается, что сухогруз "Жибек жолы" (в настоящее время плавает под флагом России) принадлежит казахстанскому судовладельцу KTZ Express Shipping. Некоторые блогеры и СМИ высказали предположение, что это может вовлечь казахстанскую сторону в санкции.

В "Қазақстан темір жолы" заявили, что судно "Жибек жолы" перевозит зерно по просьбе Украины.

1 июля в СМИ появилась информация о том, что генеральная прокуратура Украины обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать грузовое судно.

В КТЖ в ответ на это сообщили, что проверяют достоверность обращения совместно с уполномоченными органами Украины и проводят консультации с послами двух стран.

В нацкомпании отметили, что сделка по продаже зерна была между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной. Продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика