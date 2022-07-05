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Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы

Просмотров:277 Опубликовано: Сегодня, 16:23
Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы
Фото: Zakon.kz
Родители свободны в выборе любого поставщика школьной формы. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление или районный отдел образования не имеют право заставлять приобретать школьную форму у определенных поставщиков. По этому вопросу обращаюсь к родителям, родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму... Но если заранее купили форму, то можно будет ее носить. Никто не вправе ему запретить ее носить и обязывать покупать новую форму нового цвета.Заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК, - пояснил Жомарт Карамбаев.

Он добавил, что главное нововведение этого года - родители сами смогут выбрать ту форму, которая нравится им и самостоятельно выбирать фирму, однако окончательное решение по цвету школьной формы будет принимать родительская общественность, попечительский совет и родительские комитеты, которые есть в каждой школе.

По его словам, профильные госорганы могут рекомендовать выбор единого цвета школьной формы на административной территории.

- Аналогичные требования к спортивной форме. Нет требований, чтобы покупали спортформу определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка. Данный вопрос принимается по решению родительской общественности. Единая спортформа в некоторых школах есть, но это не обязательное требование. Главное, чтобы форма и обувь были удобны для ребенка. Какого-либо наказания в случае покупки другой спортформы не предусмотрено. Повторюсь, главное, чтобы ребенку было удобно и не причиняла вред здоровью, - рассказал Жомарт Карамбаев.

В заключении он отметил, что в №26 приказ министерства о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.


Источник: zakon.kz
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