Казахстанцы свободны в выборе фирмы и цвета школьной формы

Родители свободны в выборе любого поставщика школьной формы. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
- Ни администрация школы, ни директор, ни региональное управление или районный отдел образования не имеют право заставлять приобретать школьную форму у определенных поставщиков. По этому вопросу обращаюсь к родителям, родители свободны в выборе любого поставщика и могут приобрести соответствующую требованиям школьную форму... Но если заранее купили форму, то можно будет ее носить. Никто не вправе ему запретить ее носить и обязывать покупать новую форму нового цвета.Заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования Министерства просвещения РК, - пояснил Жомарт Карамбаев.
Он добавил, что главное нововведение этого года - родители сами смогут выбрать ту форму, которая нравится им и самостоятельно выбирать фирму, однако окончательное решение по цвету школьной формы будет принимать родительская общественность, попечительский совет и родительские комитеты, которые есть в каждой школе.
По его словам, профильные госорганы могут рекомендовать выбор единого цвета школьной формы на административной территории.
- Аналогичные требования к спортивной форме. Нет требований, чтобы покупали спортформу определенной фирмы. Есть требование, чтобы форма была удобной для ребенка. Данный вопрос принимается по решению родительской общественности. Единая спортформа в некоторых школах есть, но это не обязательное требование. Главное, чтобы форма и обувь были удобны для ребенка. Какого-либо наказания в случае покупки другой спортформы не предусмотрено. Повторюсь, главное, чтобы ребенку было удобно и не причиняла вред здоровью, - рассказал Жомарт Карамбаев.
В заключении он отметил, что в №26 приказ министерства о требованиях к обязательной школьной форме для организаций среднего образования вносятся изменения, которые будут утверждены до конца лета этого года.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.