Тугжанов о возвращении Нур-Султану имени Астана: пока нет никаких оснований

Астана. 5 июля. КазТАГ – Алена Субботина. Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов считает, что пока нет никаких оснований для переименование Нур-Султана обратно в Астану.



«Я пока для этого никаких оснований не вижу. Я вам еще раз говорю, нет никаких оснований сегодня», - сказал Тугжанов.



Также заместитель премьер-министра прокомментировал возможное перенесение дня столицы, который отмечают 6 июля в день рождения первого президента РК Нурсултана Назарбаева.



«Ежегодно как отмечали день рождения города Нур-Султан, так и будем отмечать. Мы празднуем не день рождения одного человека, мы празднуем день столицы», - считает Тугжанов.