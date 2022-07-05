Отдыхающие в Турции отбились от акулы шваброй

Отдыхающим в Турции удалось отбиться от акулы при помощи швабры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Express.
Инцидент произошел на берегу курорта Мармарис на юго-западе Турции. В Сети распространилось видео, на котором видно, как акула заплыла на пляж и подплыла вплотную к людям, отдыхающим в воде. Один из туристов достал швабру и начал прогонять морского обитателя, несколько раз ударив его по голове.
На кадрах также были запечатлены плавник и хвост акулы. Однако власти Мармариса заявили, что это была вовсе не акула.
"Рыба, которую отдыхающие видели на общественном пляже и приняли за акулу, была средиземноморским сарганом. По мнению специалистов, это безобидное животное. Вот почему вам не нужно брать с собой швабру, когда вы идете купаться в море", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что Средиземное море является местом обитания 47 различных видов акул. Почти два десятка из них достигают крупных размеров, а 15 теоретически могут нанести вред человеку.
Ранее в Египте также произошел схожий инцидент, но с более трагичным финалом. Несколько пляжей на египетском побережье Красного моря были закрыты после того, как две туристки погибли в результате отдельных нападений акул на прошлой неделе.
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