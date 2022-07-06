В Актобе вынесли приговор обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий

Суд в Актобе 5 июля вынес приговор Нуралы Шахкозову, Мади Жумабеку и Елхату Косыбаеву, обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий. Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Суд назначил Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву по 100 часов принудительных работ ежегодно.



Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.



Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 уголовного кодекса («Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват»).



Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.



Вечером 5 января в аэропорт поехали Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек. Они, по версии обвинения, «наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи», не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.



По данным прокурора, Шахкозов и Жумабек 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Малиев разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.



Согласно версии обвинения, подсудимые не проходили дальше стоек регистрации; Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек, увидев на табло информацию о рейсе в Нур-Султан, потребовали не допустить вылета самолета, предположив, что на борту может находиться аким области Ондасын Уразалин. Начальник аэропорта сказал, что остановить самолет, выехавший на взлетную полосу, невозможно.



На заседании суда 5 июля присутствовал и начальник аэропорта Актобе Дастан Малиев. По его словам, во время январских событий в аэропорту собралось около 70 человек. Нуралы Шахкозов, Мади Жумабек и Елхат Косыбаев выдвинули требования руководству аэропорта, тогда как другие прибывшие с ними стояли снаружи здания.



Помещенные под стражу после январских событий Шахкозов, Жумабек и Косыбаев 20 мая были переведены под домашний арест. Четыре месяца они провели в изоляторе, последние полтора месяца — дома. Время пребывания под стражей засчитано из расчета один день за два, время под домашним арестом засчитано из расчета два дня за один.



Дело рассматривал судья городского суда № 2 Актобе Талгат Кенжеболатов. Он спросил, заключено ли процессуальное соглашение по воле подсудимых. Все трое ответили, что сами решили заключить соглашение и что признают обвинение.



После вынесения приговора подсудимые отказались от комментариев.



У Елхата Косыбаева — семилетняя дочь с ограничениями здоровья и больная жена, он сам безработный. В суд приезжал из села Бескопа, что в 40 километрах от Актобе. У предпринимателя Нуралы Шахкозова семеро детей, шестеро из них несовершеннолетние. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности Мади Жумабек работал по найму на стройке, за две недели до его перевода под домашний арест его отец умер от сердечного приступа.



По словам гособвинителя, вместе с подсудимыми в аэропорт Актобе в тот день прибыли и другие люди, но они не участвовали в активных действиях и не были привлечены к административной ответственности.



site logo

ҚАЗ

Искать

Поиск



НОВОСТИ

В Актобе вынесли приговор обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий

5 июля 2022, 19:39

Жанагуль ЖУРСИН

Мади Жумабек, Нуралы Шахкозов и Елхат Косыбаев (слева направо) во время оглашения приговора. Актобе, 5 июля 2022 года

Мади Жумабек, Нуралы Шахкозов и Елхат Косыбаев (слева направо) во время оглашения приговора. Актобе, 5 июля 2022 года

Смотреть комментарии



Суд в Актобе 5 июля вынес приговор Нуралы Шахкозову, Мади Жумабеку и Елхату Косыбаеву, обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий. Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Суд назначил Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву по 100 часов принудительных работ ежегодно.



Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.



Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 уголовного кодекса («Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват»).



Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.



Вечером 5 января в аэропорт поехали Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек. Они, по версии обвинения, «наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи», не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.



По данным прокурора, Шахкозов и Жумабек 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Малиев разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.



Согласно версии обвинения, подсудимые не проходили дальше стоек регистрации; Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек, увидев на табло информацию о рейсе в Нур-Султан, потребовали не допустить вылета самолета, предположив, что на борту может находиться аким области Ондасын Уразалин. Начальник аэропорта сказал, что остановить самолет, выехавший на взлетную полосу, невозможно.



На заседании суда 5 июля присутствовал и начальник аэропорта Актобе Дастан Малиев. По его словам, во время январских событий в аэропорту собралось около 70 человек. Нуралы Шахкозов, Мади Жумабек и Елхат Косыбаев выдвинули требования руководству аэропорта, тогда как другие прибывшие с ними стояли снаружи здания.



Помещенные под стражу после январских событий Шахкозов, Жумабек и Косыбаев 20 мая были переведены под домашний арест. Четыре месяца они провели в изоляторе, последние полтора месяца — дома. Время пребывания под стражей засчитано из расчета один день за два, время под домашним арестом засчитано из расчета два дня за один.



Дело рассматривал судья городского суда № 2 Актобе Талгат Кенжеболатов. Он спросил, заключено ли процессуальное соглашение по воле подсудимых. Все трое ответили, что сами решили заключить соглашение и что признают обвинение.



После вынесения приговора подсудимые отказались от комментариев.



У Елхата Косыбаева — семилетняя дочь с ограничениями здоровья и больная жена, он сам безработный. В суд приезжал из села Бескопа, что в 40 километрах от Актобе. У предпринимателя Нуралы Шахкозова семеро детей, шестеро из них несовершеннолетние. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности Мади Жумабек работал по найму на стройке, за две недели до его перевода под домашний арест его отец умер от сердечного приступа.



По словам гособвинителя, вместе с подсудимыми в аэропорт Актобе в тот день прибыли и другие люди, но они не участвовали в активных действиях и не были привлечены к административной ответственности.



Тысячи людей подверглись задержаниям в связи с январскими событиями в Казахстане, когда массовые антиправительственные протесты обернулись худшей в новейшей истории страны вспышкой насилия и кровопролитием. Более тысячи человек названы подозреваемыми. По данным на конец июня, в суд было направлено 392 уголовных дела, по которым осудили 445 человек. Генпрокуратура в прошлом месяце сообщила, что в январских событиях погибли 232 человека, еще шестеро — от пыток.