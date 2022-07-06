«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 06 Июля
+23...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.26 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 8.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Актобе вынесли приговор обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 08:23
В Актобе вынесли приговор обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий
Мади Жумабек, Нуралы Шахкозов и Елхат Косыбаев (слева направо) во время оглашения приговора. Актобе, 5 июля 2022 года
Суд в Актобе 5 июля вынес приговор Нуралы Шахкозову, Мади Жумабеку и Елхату Косыбаеву, обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий. Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Суд назначил Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву по 100 часов принудительных работ ежегодно.

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 уголовного кодекса («Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват»).

Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.

Вечером 5 января в аэропорт поехали Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек. Они, по версии обвинения, «наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи», не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.

По данным прокурора, Шахкозов и Жумабек 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Малиев разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.

Согласно версии обвинения, подсудимые не проходили дальше стоек регистрации; Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек, увидев на табло информацию о рейсе в Нур-Султан, потребовали не допустить вылета самолета, предположив, что на борту может находиться аким области Ондасын Уразалин. Начальник аэропорта сказал, что остановить самолет, выехавший на взлетную полосу, невозможно.

На заседании суда 5 июля присутствовал и начальник аэропорта Актобе Дастан Малиев. По его словам, во время январских событий в аэропорту собралось около 70 человек. Нуралы Шахкозов, Мади Жумабек и Елхат Косыбаев выдвинули требования руководству аэропорта, тогда как другие прибывшие с ними стояли снаружи здания.

Помещенные под стражу после январских событий Шахкозов, Жумабек и Косыбаев 20 мая были переведены под домашний арест. Четыре месяца они провели в изоляторе, последние полтора месяца — дома. Время пребывания под стражей засчитано из расчета один день за два, время под домашним арестом засчитано из расчета два дня за один.

Дело рассматривал судья городского суда № 2 Актобе Талгат Кенжеболатов. Он спросил, заключено ли процессуальное соглашение по воле подсудимых. Все трое ответили, что сами решили заключить соглашение и что признают обвинение.

После вынесения приговора подсудимые отказались от комментариев.

У Елхата Косыбаева — семилетняя дочь с ограничениями здоровья и больная жена, он сам безработный. В суд приезжал из села Бескопа, что в 40 километрах от Актобе. У предпринимателя Нуралы Шахкозова семеро детей, шестеро из них несовершеннолетние. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности Мади Жумабек работал по найму на стройке, за две недели до его перевода под домашний арест его отец умер от сердечного приступа.

По словам гособвинителя, вместе с подсудимыми в аэропорт Актобе в тот день прибыли и другие люди, но они не участвовали в активных действиях и не были привлечены к административной ответственности.

site logo
ҚАЗ
Искать
Поиск

НОВОСТИ
В Актобе вынесли приговор обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий
5 июля 2022, 19:39
Жанагуль ЖУРСИН
Мади Жумабек, Нуралы Шахкозов и Елхат Косыбаев (слева направо) во время оглашения приговора. Актобе, 5 июля 2022 года
Мади Жумабек, Нуралы Шахкозов и Елхат Косыбаев (слева направо) во время оглашения приговора. Актобе, 5 июля 2022 года
Смотреть комментарии

Суд в Актобе 5 июля вынес приговор Нуралы Шахкозову, Мади Жумабеку и Елхату Косыбаеву, обвиняемым в «захвате аэропорта» во время январских событий. Подсудимые получили по три с половиной года ограничения свободы. До истечения срока наказания, как постановил суд, они будут находиться под пробационным контролем. Им запрещено менять место жительства без уведомления службы пробации, нельзя посещать увеселительные заведения и пользоваться социальными сетями. Суд назначил Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву по 100 часов принудительных работ ежегодно.

Подсудимые заключили с прокурором процессуальное соглашение о признании вины.

Шахкозову, Жумабеку и Косыбаеву было предъявлено обвинение по части 1 статьи 269 уголовного кодекса («Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи, иные коммуникации, а равно их захват»).

Как заявил государственный обвинитель Азамат Бакытжанов, подсудимый Елхат Косыбаев 5 января 2022 года выступил перед собравшимися возле акимата Актюбинской области. Косыбаев, как утверждает прокурор, сказал группе демонстрантов, что власти Казахстана вводят в страну войска из-за рубежа и, чтобы не допустить их прибытия, в нескольких регионах жители остановили работу аэропортов. По словам прокурора, Косыбаев призвал актюбинцев отправиться в аэропорт.

Вечером 5 января в аэропорт поехали Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек. Они, по версии обвинения, «наблюдали за ситуацией внутри аэропорта и снаружи», не впускали никого в аэропорт и не выпускали из здания.

По данным прокурора, Шахкозов и Жумабек 5 января вызвали начальника аэропорта Дастана Малиева и потребовали остановить вылеты и прилеты, угрожая в противном случае повредить здание. Малиев разослал авиакомпаниям радиограмму и объявил о прекращении работы аэропорта. В результате были сорваны рейсы в Стамбул, Актау, Атырау, Алматы и Нур-Султан, аэропорту нанесен материальный ущерб на 1,67 миллиона тенге. Сумму ущерба трое подсудимых возместили.

Согласно версии обвинения, подсудимые не проходили дальше стоек регистрации; Нуралы Шахкозов и Мади Жумабек, увидев на табло информацию о рейсе в Нур-Султан, потребовали не допустить вылета самолета, предположив, что на борту может находиться аким области Ондасын Уразалин. Начальник аэропорта сказал, что остановить самолет, выехавший на взлетную полосу, невозможно.

На заседании суда 5 июля присутствовал и начальник аэропорта Актобе Дастан Малиев. По его словам, во время январских событий в аэропорту собралось около 70 человек. Нуралы Шахкозов, Мади Жумабек и Елхат Косыбаев выдвинули требования руководству аэропорта, тогда как другие прибывшие с ними стояли снаружи здания.

Помещенные под стражу после январских событий Шахкозов, Жумабек и Косыбаев 20 мая были переведены под домашний арест. Четыре месяца они провели в изоляторе, последние полтора месяца — дома. Время пребывания под стражей засчитано из расчета один день за два, время под домашним арестом засчитано из расчета два дня за один.

Дело рассматривал судья городского суда № 2 Актобе Талгат Кенжеболатов. Он спросил, заключено ли процессуальное соглашение по воле подсудимых. Все трое ответили, что сами решили заключить соглашение и что признают обвинение.

После вынесения приговора подсудимые отказались от комментариев.

У Елхата Косыбаева — семилетняя дочь с ограничениями здоровья и больная жена, он сам безработный. В суд приезжал из села Бескопа, что в 40 километрах от Актобе. У предпринимателя Нуралы Шахкозова семеро детей, шестеро из них несовершеннолетние. Привлекавшийся ранее к уголовной ответственности Мади Жумабек работал по найму на стройке, за две недели до его перевода под домашний арест его отец умер от сердечного приступа.

По словам гособвинителя, вместе с подсудимыми в аэропорт Актобе в тот день прибыли и другие люди, но они не участвовали в активных действиях и не были привлечены к административной ответственности.

Тысячи людей подверглись задержаниям в связи с январскими событиями в Казахстане, когда массовые антиправительственные протесты обернулись худшей в новейшей истории страны вспышкой насилия и кровопролитием. Более тысячи человек названы подозреваемыми. По данным на конец июня, в суд было направлено 392 уголовных дела, по которым осудили 445 человек. Генпрокуратура в прошлом месяце сообщила, что в январских событиях погибли 232 человека, еще шестеро — от пыток.


Источник: Азаттык
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика