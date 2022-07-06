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Российский суд приостановил деятельность КТК на месяц

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 07:39
Российский суд приостановил деятельность КТК на месяц
© cpc-online.ru
Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РБК.

Основанием стала проверка, в ходе которой Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Проверка состоялась 6 мая по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко, спустя месяц был составлен протокол.

"Каспийский трубопроводный консорциум действует в рамках правового поля Российской Федерации и вынужден исполнить решение суда. Решение будет обжаловано в соответствии с установленным законодательством порядком", - сообщили в компании.

Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24 процента) и "КазМунайГаз" (19 процентов). По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.

В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения "в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов" третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании.

Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.


Источник: Tengrinews.kz
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