Число заболевших коронавирусом в Казахстане резко выросло

За сутки коронавирус в Казахстане подтвердили у 360 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
"На 5 июля 2022 года в Казахстане зарегистрировано 360 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 1 307 877 случаев", - говорится в сообщении.
По-прежнему больше всего зараженных выявляют в Алматы - за сутки в городе 199 заболевших. В Нур-Султане – 59, в Шымкенте – 29, в Акмолинской области – 4, в Актюбинской области – 1, в Алматинской области – 17, в Атырауской области – 10, в Восточно-Казахстанской области – 3, в Жамбылской области – 10, в Западно-Казахстанской области – 2, в Карагандинской области – 15, в Костанайской области – 2, в Кызылординской области – 2, в Мангистауской области – 0, в Павлодарской области – 3, в Северо-Казахстанской области – 3, в Туркестанской области – 1 случай.
Днем ранее было зарегистрировано 187 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Напомним, официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Ержан Байтанаев сообщил, что в Казахстане преобладает штамм коронавируса "стелс-омикрон".
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