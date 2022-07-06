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В Казахстане резко подорожали стройматериалы

Просмотров:333 Опубликовано: Сегодня, 15:27
В Казахстане резко подорожали стройматериалы
Фото: lsm.kz
Цены в строительной отрасли выросли за год в среднем на 2,3%, передает LS.

В июне 2022 года по сравнению с июнем 2021 года строительно-монтажные работы стали дороже на 2,1%, машины и оборудование – на 3%, а прочие работы – на 7,1%.

Наиболее значительный рост цен наблюдается в Павлодарской (4,7%), Жамбылской (2,7%) и Карагандинской областях (2,6%).

Кроме того, строительно-монтажные работы в Павлодарской области стали дороже на 3,3%, в Нур-Султане – на 2,4%, в Жамбылской области и Шымкенте – на 2,3%, Карагандинской области – на 2,2%.

Лидером по росту цен на строительное оборудование также стала Павлодарская область – рост на 6,3%. В Алматы и ВКО данный товар стал дороже на 5,1%, в Карагандинской области – на 4,7%.

Больше всего за год подорожали такие товары, как листовое стекло и продукты переработки нефти. Цены на них увеличились на 39% и 32,8% соответственно.

В пределах от 10 до 12% выросла стоимость лакокрасочных материалов (+11%), керамических изделий (+10,1%), а также кирпичей и плитки (+11,8%).

Лесоматериалы увеличились в цене на 7,7%, изделия из бетона – на 7%, паркет – на 7,8%. Цена на сыпучие строительные материалы, такие как гравий, песок, глина и каолин, выросла на 8,6%.


Источник: lsm.kz
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