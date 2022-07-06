Приостановка КТК: Консорциум отправил ходатайство в суд

Каспийский трубопроводный консорциум отправил ходатайство в суд Новороссийска Краснодарского края, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании.



В АО "КТК-Р" сообщили, что при административном приостановлении деятельности производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие меры по исполнению указанных в постановлении об административном приостановлении деятельности мероприятий.



"В то же время законом не допускается применение мер, которые могут повлечь необратимые последствия для производственного процесса. АО "КТК-Р" является предприятием непрерывного цикла, немедленное приостановление его деятельности может повлечь необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение, поскольку технологические требования к транспортировке нефти не позволяют сиюминутно и одновременно остановить производственную деятельность", - говорится в сообщении компании.



Отмечается, что возможность наступления названных негативных последствий в случае немедленного приостановления деятельности позволяет АО "КТК-Р" ходатайствовать о приостановлении исполнения постановления судьи Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля 2022 года по делу № 5-1188/2022 об административном приостановлении деятельности АО "КТК-Р" до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения направленной жалобы.



"С учетом изложенного АО "КТК-Р направило в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой о приостановлении исполнения постановления судьи до вступления в законную силу судебного акта, который будет вынесен по результатам рассмотрения жалобы на постановление", - добавили в компании.



Напомним, Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток.



Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24 процента) и "КазМунайГаз" (19 процентов). По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами.



В конце марта КТК сообщил о выявлении повреждения "в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов" третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.



В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей, не исключали в компании.



Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.