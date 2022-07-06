Жителя Петропавловска оштрафовали за статусы в WhatsApp

Житель Петропавловска в течение месяца размещал в статусах WhatsApp фото с материалами религиозного содержания, передает ИА «NewTimes.kz».



По информации пресс-службы департамента полиции, одним из последних понес наказание 39-летний житель района имени Габита Мусрепова.



В статусах WhatsApp мужчина в течение месяца размещал фото с материалами религиозного содержания.



Постановлением районного суда он признан виновным по статье «Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях».



Мужчине придется выплатить штраф в размере 35 МРП (более 107 тыс тенге).



«За распространение материалов религиозного характера предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 МРП (свыше 600 тыс. тенге). Допустимо – только в культовых зданиях, религиозных организациях образования, специально определенных местными исполнительными органами стационарных помещениях. В Петропавловске 15 таких мест, одно - в Айыртауском районе», — сообщил начальник управления по противодействию экстремизму Руслан Жарасбаев.