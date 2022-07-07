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Токаев поручил модернизировать КТЖ

Просмотров:565 Опубликовано: Сегодня, 11:53
Токаев поручил модернизировать КТЖ
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости трансформации "Қазақстан темір жолы" (КТЖ) в национальную транспортно-логистическую компанию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала. В ходе мероприятия была подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

По мнению Президента, требуется принять комплекс мер для обеспечения безопасного и бесперебойного экспорта отечественной продукции. Глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить лидерство нашей страны в Центрально-Азиатском регионе и развивать Казахстан как надежный транзитный хаб. С этой целью предстоит сформировать альтернативные железнодорожные маршруты. В частности, речь идет о реализации проектов Достык - Мойынты, Бахты - Аягоз, Мактаарал - Дарбаза, строительстве обводной железнодорожной линии в обход Алматы.

Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по укреплению железнодорожного парка и проведению капитального ремонта путей.

"Необходимо делать упор на развитие отечественного железнодорожного машиностроения. Определенные заделы есть. Надо активно поддержать казахстанских производителей", - сказал он.

Президент считает необходимым осуществить масштабную модернизацию национальной компании "Қазақстан темір жолы".

"Возможно, пришло время трансформировать КТЖ в национальную транспортно-логистическую компанию. Это расширит мандат и задачи КТЖ, позволит компании более комплексно вести работу по развитию транспортно-транзитного потенциала страны", - заявил Глава государства.


Источник: tengrinews.kz
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