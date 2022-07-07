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Orbis запустит производство легковых автомобилей в Нур-Султане

Просмотров:727 Опубликовано: Сегодня, 12:35
Orbis запустит производство легковых автомобилей в Нур-Султане
ФОТО: © архив пресс-службы
Об этом сообщил председатель совета директоров группы компании Фаррух Махмудов.

Старт строительства завода полного цикла по производству легковых автомобилей запланирован на 2022 год, а открытие, по заявлению компании, состоится в 2024году. Завод будет выпускать около 80 тыс. автомобилей в год. Его запуск позволит создать порядка 1500 рабочих мест. Сейчас компания ведет переговоры с рядом брендов о сотрудничестве.

Как рассказал Forbes.kz глава совета директоров Orbis Kazakhstan Фаррух Махмудов, компания приняла решение о входе в сегмент производства по нескольким причинам.

- В первую очередь мы видим возросший спрос в Казахстане на новые автомобили. В ретейле легковых автомобилей мы занимаем 13% рынка страны и понимаем, что с его ростом наша доля может уменьшиться. Сегодня законодательство страны устроено таким образом, что продаются хорошо только автомобили местной сборки. Поэтому выход на производство легковых автомобилей - это защита интересов компании, - объяснил он.

Также Махмудов отметил, что все актуальней становится тема экспортного потенциала Казахстана.

- Мы рассматриваем только сборку полного цикла, хотим достичь максимального уровня локализации и поставлять автомобили не только на местный рынок, но и за рубеж, - сказал он.

По словам бизнесмена, сегодня Orbis Kazakhstan рассматривает партнерство с китайским и европейскими брендами, в том числе с Exeed.

Акимат Нур-Султана уже выделил компании участок под строительство завода легковых автомобилей. Махмудов рассказывает, что сейчас идет процесс документирования и разрешения инфраструктурных вопросов.

- У столицы высокий экономический потенциал, город открыт к инвестициям и создаёт для них благоприятные условия, поэтому нам тут развиваться будет комфортно, - отметил он.

По словам бизнесмена, инвестиции в проект составят $130-150 млн.

- Мы будем использовать свои средства и кредитные линии, - заключил бизнесмен.

Orbis Kazakhstan – многопрофильная компания, объединяющая десятки предприятий и организаций, действующих в различных отраслях экономики. Основана в 2001 году. Группа осуществляет полный спектр услуг в сферах нефтесервиса, нефтехимии, авторетейла, агробизнеса, агрохимии, строительства, транспорта, транспортировки и общественного питания.

Сегодня общая численность сотрудников Orbis Kazakhstan превышает 5 000 специалистов, работающих в десяти городах Казахстана.


Источник: forbes.kz
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