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Каждый третий абитуриент не набрал пороговый балл на ЕНТ

Просмотров:325 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Каждый третий абитуриент не набрал пороговый балл на ЕНТ
Фото:elements.envato.com
33 процента абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл на Едином национальном тестировании (ЕНТ), передает Tengrinews.kz.

Как сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, 154 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 276 тысяч раз с учетом двух попыток.

"По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тысяч поступающих, что составляет 67 процентов от общего числа участников. Данный показатель увеличился на 7 процентов по сравнению с прошлогодним результатом", - сказал Руслан Емелбаев на брифинге СЦК.

Средний балл ЕНТ в этом году составил 66.

"Пороговый балл не преодолела 51 тысяча тестируемых, это 33 процента. В этом году максимальный балл на данный момент составляет 139. Свыше 120 баллов набрали 3 179 тестируемых", - добавил директор НЦТ.


Источник: tengrinews.kz
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