Каждый третий абитуриент не набрал пороговый балл на ЕНТ

33 процента абитуриентов не смогли преодолеть пороговый балл на Едином национальном тестировании (ЕНТ), передает Tengrinews.kz.
Как сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, 154 тысячи абитуриентов сдали ЕНТ 276 тысяч раз с учетом двух попыток.
"По итогам тестирования пороговый балл набрали более 103 тысяч поступающих, что составляет 67 процентов от общего числа участников. Данный показатель увеличился на 7 процентов по сравнению с прошлогодним результатом", - сказал Руслан Емелбаев на брифинге СЦК.
Средний балл ЕНТ в этом году составил 66.
"Пороговый балл не преодолела 51 тысяча тестируемых, это 33 процента. В этом году максимальный балл на данный момент составляет 139. Свыше 120 баллов набрали 3 179 тестируемых", - добавил директор НЦТ.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.