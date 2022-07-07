«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июля
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 469.26 KZT
  • €1 = 483.06 KZT
  • 1 RUB = 8.04 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Минэнерго: казахстанская нефть по КТК через Россию экспортируется в штатном режиме

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Минэнерго: казахстанская нефть по КТК через Россию экспортируется в штатном режиме
Выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума
Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему акционерным обществом "Каспийский трубопроводный консорциум" осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.

Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО "КТК-Р" обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления судьи.

"Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора. В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.

Ранее акционерное общество "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщило, что постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток.

Немедленная остановка работы компании может повлечь "необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение", поскольку требования к транспортировке нефти не позволяют немедленную и одновременную остановку.

О Каспийском трубопроводном консорциуме

Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и "КазМунайГаз" (19%). По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1 511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.

Морской терминал консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами. В конце марта компания сообщила о выявлении повреждения "в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов" третьего выносного причального устройства (ВПУ-3).
Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава второго выносного причального устройства (ВПУ-2). Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.

В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Не исключили в компании, что из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей.

Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии, КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.


Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика