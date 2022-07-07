Минэнерго: казахстанская нефть по КТК через Россию экспортируется в штатном режиме

Выносное причальное устройство (ВПУ) Каспийского трубопроводного консорциума
Экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему акционерным обществом "Каспийский трубопроводный консорциум" осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.
Учитывая непрерывный цикл производственного процесса, АО "КТК-Р" обратилось в суд с ходатайством о приостановлении исполнения постановления судьи.
"Консорциум уже ведет работу с соответствующими государственными органами и ведомствами Российской Федерации по устранению документарных нарушений, указанных в предписании Ространснадзора. В настоящее время экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему АО "КТК-Р" осуществляется в штатном режиме", – говорится в сообщении Минэнерго Казахстана.
Ранее акционерное общество "Каспийский трубопроводный консорциум" сообщило, что постановлением судьи Приморского районного суда города Новороссийска от 5 июля 2022 года назначено наказание в виде административного приостановления деятельности АО "КТК-Р" на 30 суток.
Немедленная остановка работы компании может повлечь "необратимые последствия для производственного процесса, возникновение и развитие неблагоприятного и неуправляемого процесса на техническом объекте, в том числе его разрушение", поскольку требования к транспортировке нефти не позволяют немедленную и одновременную остановку.
О Каспийском трубопроводном консорциуме
Крупнейшими акционерами КТК являются "Транснефть" (24%) и "КазМунайГаз" (19%). По трубопроводу Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1 511 километров поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана.
Морской терминал консорциума оснащен тремя выносными причальными устройствами. В конце марта компания сообщила о выявлении повреждения "в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов" третьего выносного причального устройства (ВПУ-3). Помимо того, были обнаружены повреждения девятого и 13-го шлангов внутреннего рукава второго выносного причального устройства (ВПУ-2). Эксплуатация ВПУ-2 и ВПУ-3 была приостановлена.
В КТК отметили, что у компании есть аварийный комплект для замены необходимых шлангов, но предупредили о затруднениях при контрактовании поставок запчастей ВПУ из-за санкций. Не исключили в компании, что из-за этого объем прокачки нефти может сократиться втрое от заявок грузоотправителей.
Специалисты Росприроднадзора тогда не выявили следов разлива нефти в море. Спустя месяц после аварии, КТК возобновил работу ВПУ-3 и перевалку сырья.
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