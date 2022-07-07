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Казахстан вводит ограничения на вывоз пшеницы и муки

Просмотров:263 Опубликовано: Сегодня, 18:18
Казахстан вводит ограничения на вывоз пшеницы и муки
Иллюстративное фото
В Казахстане до 30 сентября 2022 года вводятся квоты на вывоз пшеницы и меслина, муки пшеничной и пшенично-ржаной. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, передает Tengrinews.kz.

Приказом и. о. министра сельского хозяйства от 5 июля 2022 года количественные ограничения на вывоз с территории Казахстана в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина установлены в размере 550 000 тонн, муки пшеничной и пшенично-ржаной - в размере 370 000 тонн.

Ограничения вводятся в силу с 8 июля по 30 сентября 2022 года.

Отмечается, что количественные ограничения на вывоз этих товаров вводятся в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.

"При этом товары, помещенные и выпущенные по таможенной процедуре экспорта согласно таможенному законодательству Казахстана и ЕАЭС до дня введения в действие приказа, подлежат беспрепятственному вывозу с территории Республики Казахстан", - сообщили в комитете.


Источник: tengrinews.kz
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