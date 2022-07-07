Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об уходе в отставку

Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы британского правительства, которые состоятся в октябре. На фоне бунта в правительстве Великобритании, вызванного целой серией резонансных скандалов, премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. "Я сожалею, что мне приходится оставлять самую лучшую работу в мире", - сказал он, выступая с телеобращением к народу в четверг, 7 июля. Джонсон добавил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Однако в политике нет незаменимых, сказал он. Одновременно Джонсон пообещал, что продолжит поддерживать Украину, обороняющуюся от российского вооруженного вторжения.
Кроме того Борис Джонсон сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре. Джонсон выразил уверенность в том, что "наше будущее прекрасно, даже если сейчас все выглядит мрачно".
Борис Джонсон объявил об уходе после того, как его отставки потребовали более 60 министров и высокопоставленных чиновников, в том числе министр образования Надим Захави, которого Джонсон назначил на этот пост менее двух дней назад. В знак протеста против поведения премьера правительство Великобритании покинуло уже около половины его состава.
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