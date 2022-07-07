«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Июля
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 477.24 KZT
  • €1 = 486.78 KZT
  • 1 RUB = 7.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об уходе в отставку

Просмотров:65 Опубликовано: Сегодня, 20:18
Премьер-министр Великобритании Джонсон объявил об уходе в отставку
Фото GETTY IMAGES
Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы британского правительства, которые состоятся в октябре.
На фоне бунта в правительстве Великобритании, вызванного целой серией резонансных скандалов, премьер-министр страны Борис Джонсон объявил об уходе в отставку. "Я сожалею, что мне приходится оставлять самую лучшую работу в мире", - сказал он, выступая с телеобращением к народу в четверг, 7 июля. Джонсон добавил, что ему жаль покидать свой пост, который он считает "лучшей работой в мире". Однако в политике нет незаменимых, сказал он. Одновременно Джонсон пообещал, что продолжит поддерживать Украину, обороняющуюся от российского вооруженного вторжения.

Кроме того Борис Джонсон сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он сказал, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства, которые состоятся в октябре. Джонсон выразил уверенность в том, что "наше будущее прекрасно, даже если сейчас все выглядит мрачно".

Борис Джонсон объявил об уходе после того, как его отставки потребовали более 60 министров и высокопоставленных чиновников, в том числе министр образования Надим Захави, которого Джонсон назначил на этот пост менее двух дней назад. В знак протеста против поведения премьера правительство Великобритании покинуло уже около половины его состава.


Источник: DW
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика