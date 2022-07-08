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Мама с 2-летней дочкой погибли в результате ДТП — управздрав Костанайской области

Просмотров:288 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Мама с 2-летней дочкой погибли в результате ДТП — управздрав Костанайской области
liter.kz
О дорожно-транспортном происшествии нам сообщили наши читатели. По их словам сегодня ночью произошла авария на аулиекольской трассе.

Мы запросили информацию в пресс-службе управления здравоохранения Костанайской области. Как сообщила пресс-секретарь управления Ксения Жилкибаева, на место аварии в 01.05 прибыли три кареты скорой медицинской помощи. Авария произошла на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган», недалеко от поселка Дузбай.

«В аварии погибла 2-летняя девочка. Её маму 1994 года рождения и брата 2013 года рождения госпитализировали в больницу. Женщина от полученных тяжелых травм скончалась в больнице. Мальчик из реанимационного отделения ЦРБ санавиацией доставлен в детскую областную больницу. Травматологи и хирурги провели трёхчасовую операцию. Ребёнок находится в реанимации. Его состояние тяжелое», — сообщила Ксения Жилкибаева.

По информации Ксении Жилкибаевой, в этой аварии пострадали еще двое мужчин 1989 и 1994 года рождения, женщина 1986 года рождения. Они госпитализированы в травматологическое отделение Аулиекольской районной больницы.


Источник: alau.kz
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