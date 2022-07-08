Рынок недвижимости Казахстана «остывает»

Впервые за долгий период рынок вторичного жилья и аренда квартир начали дешеветь.
По данным Бюро Национальной статистики, рост цен на вторичное жилье по итогам июня 2022 года составил 0,4%. По оценкам Первого кредитного бюро – это минимальное значение с апреля 2020 года: со времен первого карантина и до июня 2022 цены на вторичное жилье росли быстрее.
Аренда и вовсе подешевела – это случилось впервые с октября 2018 года. В июне цены упали на 1,1%, причем общий рынок двигал Нур-Султан – тут стоимость съемного жилья за месяц просела на 3,4%.
Однако продолжают дорожать новостройки. Тут рост во многом связан не столько с растущей активностью, сколько с увеличением стоимости строительных материалов. В июне средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла на 1,1%.
Значительный рост цен отмечается на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске новое жилье подорожало за месяц на 5,8%, вторичное – на 3,6%, аренды выросла на 2,7%. В Семее сильный рост показали новостройки – плюс 4,2%
В Нур-Султане и Шымкенте стало дороже новое жилье (+2% и +1,2% соответственно), но расценки на вторичном рынке практически не изменились (0% и +0,1%).
В Алматы тоже отмечается незначительный рост: на 0,2% поднялись цены на новое жилье и на 0,4% на вторичное.
На юге обращает на себя внимание рост цен в Кызылорде: «вторичка» выросла в цене на 3,4%, аренда – на 2,3%. В Таразе квадратный метр при перепродаже вырос в стоимости на 1,8%.
Столичное жилье продолжает быть самым дорогим в Казахстане: квадрат новостройки стоит в среднем 556,4 тыс. тенге, за квадрат вторичного жилья просят в среднем 636,6 тыс. тенге. Самые низкие цены – в Таразе - 160 тыс. тенге и 265,2 тыс. тенге соответственно, и Кызылорде по 175,2 тыс тенге за метр в новостройке и 260,4 тыс. тенге на вторичном рынке.
Новое жилье в Шымкенте оценивают в 472,0 тыс.тенге, в Алматы чуть дешевле - 451,3 тыс. тенге за квадрат.
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