«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 08 Июля
+23...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.92 KZT
  • €1 = 480.52 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рынок недвижимости Казахстана «остывает»

Просмотров:221 Опубликовано: Сегодня, 18:43
Рынок недвижимости Казахстана «остывает»
ФОТО: pixabay.com
Впервые за долгий период рынок вторичного жилья и аренда квартир начали дешеветь.

По данным Бюро Национальной статистики, рост цен на вторичное жилье по итогам июня 2022 года составил 0,4%. По оценкам Первого кредитного бюро – это минимальное значение с апреля 2020 года: со времен первого карантина и до июня 2022 цены на вторичное жилье росли быстрее.

Аренда и вовсе подешевела – это случилось впервые с октября 2018 года. В июне цены упали на 1,1%, причем общий рынок двигал Нур-Султан – тут стоимость съемного жилья за месяц просела на 3,4%.

Однако продолжают дорожать новостройки. Тут рост во многом связан не столько с растущей активностью, сколько с увеличением стоимости строительных материалов. В июне средняя стоимость квадратного метра нового жилья выросла на 1,1%.

Значительный рост цен отмечается на востоке Казахстана. В Усть-Каменогорске новое жилье подорожало за месяц на 5,8%, вторичное – на 3,6%, аренды выросла на 2,7%. В Семее сильный рост показали новостройки – плюс 4,2%

В Нур-Султане и Шымкенте стало дороже новое жилье (+2% и +1,2% соответственно), но расценки на вторичном рынке практически не изменились (0% и +0,1%).

В Алматы тоже отмечается незначительный рост: на 0,2% поднялись цены на новое жилье и на 0,4% на вторичное.

На юге обращает на себя внимание рост цен в Кызылорде: «вторичка» выросла в цене на 3,4%, аренда – на 2,3%. В Таразе квадратный метр при перепродаже вырос в стоимости на 1,8%.

Столичное жилье продолжает быть самым дорогим в Казахстане: квадрат новостройки стоит в среднем 556,4 тыс. тенге, за квадрат вторичного жилья просят в среднем 636,6 тыс. тенге. Самые низкие цены – в Таразе - 160 тыс. тенге и 265,2 тыс. тенге соответственно, и Кызылорде по 175,2 тыс тенге за метр в новостройке и 260,4 тыс. тенге на вторичном рынке.

Новое жилье в Шымкенте оценивают в 472,0 тыс.тенге, в Алматы чуть дешевле - 451,3 тыс. тенге за квадрат.


Источник: Forbes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика