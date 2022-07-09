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Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 08:11
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".

"Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!

Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.

Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны. Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.

Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в поздравлении.


Источник: Tengrinews.kz
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