Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Акорду".



"Дорогие соотечественники!



От всей души поздравляю вас со священным для мусульман праздником Курбан айт!



Этот светлый праздник олицетворяет собой добро и милосердие, сострадание и гуманизм. Мусульмане в эти дни проявляют заботу о нуждающихся, совершают благие дела и произносят теплые пожелания друг другу.



Курбан айт играет особую роль в укреплении духовных ценностей, согласия и стабильности в нашем обществе. Праздник способствует упрочению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и солидарности между представителями различных этносов и конфессий страны. Будучи источником мира и добродетели, Ислам вносит огромный вклад в сохранение единства нашего народа.



Пусть в эти благословенные дни будут приняты все ваши жертвы и услышаны молитвы! Желаю всем согражданам крепкого здоровья, благополучия и успехов!" - говорится в поздравлении.