Убийца Синдзо Абэ объяснил свой поступок

41-летний Тэцуя Ямагами, задержанный за убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, рассказал следователям о мотивах своего поступка. Об этом стало известно телеканалу NHK, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Коммерсант".По словам стрелявшего, Абэ принадлежал к определенной "группе лиц", из-за которой семья Ямагами столкнулась с серьезными финансовыми проблемами. Он сказал, что его мать сделала для группы большое пожертвование, из-за чего вся жизнь семьи "пошла под откос", говорится в сообщении.О какой "группе лиц" идет речь, не уточняется. Полиция префектуры Нара, расследующая дело, также воздержалась от комментариев на эту тему, объяснив это интересами следствия.Между тем, как пишет японская газета "Асахи Симбун", Ямагами заявил на допросе, что у него не было "политической неприязни к Абэ".Издание опубликовало видео, снятое незадолго до роковых выстрелов. На кадрах виден человек, предполжительно убийца, который спокойно стоит в толпе примерно в 5-10 метрах позади Абэ.Убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ произошло 8 июля во время предвыборного мероприятия в японском городе Нара. Убийца подошел к политику со спины и выстрелил в него. Синдзо Абэ на вертолете доставили в больницу, где за его жизнь больше четырех часов боролись 20 врачей, но экс-премьера не удалось спасти.Оружие, использованное при нападении, было самодельным. На земле рядом с местом, где был застрелен Абэ, было обнаружено двуствольное устройство, обмотанное черной изолентой.На месте преступления был задержан бывший военный моряк Тэцуя Ямагами. Позднее в его доме полиция обнаружила еще несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества. На допросе мужчина полностью признал свою вину.