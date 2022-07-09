Число новых случаев COVID-19 в Казахстане за сутки снова выросло

За прошедшие сутки зарегистрировано 416 новых случая заболевания COVID-19. Это на 82 человека больше, чем днем ранее. Ситуация в Нур-Султане и Алматы существенно не изменилась, а вот Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области оказались в антилидерах, сообщает Zakon.kz.



в городе Нур-Султан – 105,



в городе Алматы – 119,



в городе Шымкент – 29,



в Акмолинской области – 6,



в Актюбинской области – 3,



в Алматинской области – 42,



в Атырауской области – 12,



в ВКО – 5,



в Жамбылской области – 29,



в ЗКО – 1,



в Карагандинской области – 39,



в Костанайской области – 3,



в Кызылординской области – 5,



в Мангистауской области – 3,



в Павлодарской области – 5,



в СКО – 7,



в Туркестанской области – 3.



Всего в стране подтверждено 1 308 957 случая.