Где посмотреть трансляцию финала Елены Рыбакиной на "Уимблдоне"

Сегодня, 9 июля, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет в финале "Уимблдона" с Онс Жабер из Туниса, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Финальная встреча турнира Большого шлема в Лондоне начнется в 19.00 по столичному времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Setanta Qazaqstan.



Добавим, ранее был выявлен фаворит в противостоянии 23-летней казахстанки и 27-летний теннисистки из Туниса, которая занимает второе место в мировом рейтинге.



Рыбакина вошла в историю британского турнира, а ее выступление назвали сенсационным. Также подготовлен специальный материал, посвященный женскому финалу на "Уимблдоне".