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Отключение левого двигателя произошло у самолета Air Astana

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:25
Отключение левого двигателя произошло у самолета Air Astana
Фото: Tengrinews.kz
9 июля во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан во время набора высоты произошло отключение левого двигателя по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana, передает Tengrinews.kz.

"Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний.

Планируется проведение расследования данного события совместно с Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - прокомментировала пресс-служба авиакомпании Air Astana.

Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana.


Источник: Tengrinews.kz
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