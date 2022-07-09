Отключение левого двигателя произошло у самолета Air Astana

9 июля во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан во время набора высоты произошло отключение левого двигателя по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana, передает Tengrinews.kz.



"Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний.



Планируется проведение расследования данного события совместно с Департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан", - прокомментировала пресс-служба авиакомпании Air Astana.



Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana.