Главный претендент на пост премьер-министра Великобритании отказался от премьерских амбиций

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил в Twitter, что не будет принимать участие в гонке за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны, передает Tengrinews.kz.



"После внимательного рассмотрения возможности включиться в гонку и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в конкурсе на пост лидера Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам-парламентариям и другим членам партии, которые обещали поддержку", - сказал он.



Глава оборонного ведомства добавил, что "это был нелегкий выбор", но он сосредоточен на "обеспечении безопасности великой страны".



Уоллес был фаворитом на смену Борису Джонсона, согласно опросу среди 716 членов партии. Далее по популярности идут младший министр по торговой политике Пенни Мордонт (12 процентов), бывший глава минфина Риши Сунак (10 процентов) и министр иностранных дел Королевства Лиз Трасс расположилась на четвертой строчке с 8 процентов.



Британские консерваторы намерены найти замену бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону к сентябрю 2022 года. Процедура выбора нового лидера Консервативной партии официально будет утверждена 11 июля, когда пройдет заседание парламентского Комитета 1922, объединяющего рядовых депутатов-тори. Гонка на место лидера Консервативной партии пройдет в несколько этапов. 7 июля Джонсон объявил об уходе в отставку.



Ранее сообщалось, что Борис Джонсон объявил об уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии.