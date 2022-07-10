477 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 477 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 1 309 434 случая, из них:



в Нур-Султане – 120,



в Алматы – 165,



в Шымкенте – 44,



в Акмолинской области – 14,



в Алматинской области – 40,



в ВКО – 1,



в Жамбылской области – 17,



в ЗКО – 4,



в Карагандинской области – 34,



в Костанайской области – 7,



в Кызылординской области – 9,



в Мангистауской области – 5,



в Павлодарской области – 5,



в СКО – 5,



в Туркестанской области – 7.



Между тем 168 человек выздоровели от коронавирусной инфекции в стране:



в Нур-Султане - 30,



в Алматы - 124,



в Алматинской области - 9,



в Жамбылской области - 4,



в Карагандинской области - 1.



Всего в стране выздоровело 1 293 322 человека от COVID-19.