Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение

Бывшему японскому военнослужащему Тэцуе Ямагами предъявлено официальное обвинение в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Его передали в ведение прокуратуры, сообщает NHK, передает Tengrinews.kz.
Сообщается, что 41-летнего задержанного перевезли из полицейского управления префектуры Нара в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.
Ранее сообщалось, что в доме Ямагами полиция обнаружила еще несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества.
Напомним, убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Тэцуя Ямагами - бывший моряк японских Сил самообороны - выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что изначально планировал убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами решил убить господина Абэ, так как считал его причастным к этой организации.
Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля.
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