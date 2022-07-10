Стрелявшему в Синдзо Абэ предъявлено обвинение

Бывшему японскому военнослужащему Тэцуе Ямагами предъявлено официальное обвинение в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Его передали в ведение прокуратуры, сообщает NHK, передает Tengrinews.kz.



Сообщается, что 41-летнего задержанного перевезли из полицейского управления префектуры Нара в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.



Ранее сообщалось, что в доме Ямагами полиция обнаружила еще несколько единиц самодельного огнестрельного оружия и взрывчатые вещества.



Напомним, убийство произошло во время предвыборного митинга 8 июля. Тэцуя Ямагами - бывший моряк японских Сил самообороны - выстрелил политику в спину. На допросе он говорил, что изначально планировал убить главу религиозной организации, которого обвинял в финансовых трудностях своей семьи. Тэцуя Ямагами решил убить господина Абэ, так как считал его причастным к этой организации.



Похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 12 июля.