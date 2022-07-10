«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 10 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 474.92 KZT
  • €1 = 480.52 KZT
  • 1 RUB = 7.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Протестующие в Шри-Ланке обнаружили в резиденции президента «миллионы рупий»

Просмотров:375 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Протестующие в Шри-Ланке обнаружили в резиденции президента «миллионы рупий»
Фото из открытых источников
Захватившие резиденцию президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы обнаружили там «миллионы ланкийских рупий», сообщает Zakon.kz.

Называется даже почти точная сумма - более 17,8 млн рупий ($49,1 тыс.), передает Daily Mirror.

Отмечается, что деньги лежали в шкафу.

По информации журналистов, речь идет о большой сумме денег, которая хранилась в президентском особняке. В Сети выложили видео, на котором демонстранты пересчитывают найденные купюры. После обнаружения все средства передали подразделениям безопасности.



9 июля тысячи человек вышли на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо с требованием отставки президента Готабайи Раджапаксы. При протестах пострадали, по последней информации, не менее 40 человек. Участники протестов прорвали оцепление и проникли на территорию его резиденции. Раджапакса был вынужден бежать из резиденции. По данным СМИ, он мог покинуть Шри-Ланку на самолете.

Раджапакса заявил о своей готовности подчиниться любому решению, принятому на встрече лидеров партий страны. На срочном собрании лидеров партий призвали к отставке премьера и президента.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика