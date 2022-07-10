Задержан и.о. начальника ДУИС Шымкента - МВД

Задержан заместитель начальника ДУИС Шымкента, который временно исполнял обязанности начальника ДУИС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.



"9 июля 2022 года в Шымкенте в своем служебном кабинете задержан временно исполняющий обязанности начальника ДУИС. Досудебное расследование осуществляется по факту взяточничества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - сообщили в МВД.



В МВД отметили, что вопросы коррупции находятся на ежедневном контроле Министерства внутренних дел.

Обо всех таких фактах необходимо заявлять в подразделения собственной безопасности МВД.