Казахстан открыл безвизовый режим для граждан Китая, Ирана и Индии на 14 календарных дней. Об этом сообщается на странице Комитета миграционной службы МВД в Facebook, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"С 8 июля 2022 года Казахстан открывает в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан Индии, Ирана и Китая. При этом специальный 72-часовой безвизовый транзитный режим для Индии и Китая прекратил свое действие.
Согласно условиям безвизового режима, граждане Индии, Ирана и Китая смогут въезжать и находиться в Казахстане без визы сроком до 14 календарных дней с момента пересечения границы. Разрешены поездки по деловым, частным и туристическим целям", - говорится в сообщении Комитета.
Важно отметить, суммарный срок пребывания в Казахстане по безвизовому режиму не должен превышать 42 календарных дня в течение каждого 180-дневного периода. Нарушение данного условия влечет административную ответственность иностранца в виде:
- штрафа от 10 до 25 МРП; - ареста до 15 суток; - выдворения за пределы Республики Казахстан, - запрета на въезд в РК в течение 5 лет (по решению суда).
"Кроме того, иностранным гражданам запрещается осуществление трудовой и иной оплачиваемой деятельности в рамках безвизового режима. Для этих целей принимающей стороне (физическое или юридическое лицо) необходимо заблаговременно оформить соответствующее разрешение на работу и визу в РК", - уточнили в Комитете.
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