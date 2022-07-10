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Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе. Подробности

Просмотров:251 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе. Подробности
Фото: ©Reuters
Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы португальского футболиста английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, ведет переговоры о возможном переходе игрока во французский "Пари Сен-Жермен", сообщают Vesti.kz, передает Tengrinews.kz.

Ранее стало известно, что Роналду не полетел в Бангкок, где "Манчестер Юнайтед" проводит предсезонный тур. Футболисту был предоставлен дополнительный отпуск для решения семейных проблем. Роналду по той же причине пропустил ряд тренировок клуба в рамках предсезонных сборов.

Будущее Роналду в "МЮ" стало неопределенным после того, как команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Отмечается, что форвард попросил у руководства "Юнайтед" разрешение покинуть клуб при наличии удовлетворительного предложения. По данным ESPN, "МЮ" готов расстаться с футболистом при условии, что он не перейдет в команду Английской премьер-лиги (АПЛ).

В прошедшем сезоне португалец забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в национальном чемпионате. Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

Сейчас в ПСЖ выступает другая звезда мирового футбола - аргентинец Лионель Месси.


Источник: Tengrinews.kz
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