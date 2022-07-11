"Я еду домой!" Рыбакина обратилась к казахстанцам

Елена Рыбакина после триумфа на "Уимблдоне"-2022 приедет в Казахстан, сообщает пресс-служба ФТК.
"Во вторник, 12 июля, в Нур-Султане у первой ракетки страны, чемпионки "Уимблдона"-2022 в одиночном разряде Елены Рыбакиной будет насыщенная программа. Ожидаются обязательная пресс-конференция с журналистами, встреча с юными спортсменами и с болельщиками", - говорится в сообщении.
"Дорогие казахстанцы! Я еду домой. Вы меня сильно поддерживали на победном для меня "Уимблдоне". Благодарю вас, я это чувствовала. Мы все вместе вошли в историю, и это просто замечательно! До сих пор не могу поверить, что это происходит со мной", - заявила Елена Рыбакина.
Напомним, в финале "Уимблдона"-2022 казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.
Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она действительно стояла на грани ухода из большого спорта".
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