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В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское удостоверение онлайн

Просмотров:794 Опубликовано: Сегодня, 10:06
В приложении Kaspi.kz теперь можно поменять водительское удостоверение онлайн
Иллюстративное фото
Если у вас истекает срок водительских прав, поменять их можно в суперприложении Kaspi.kz всего за час.

Новый сервис разработали Kaspi.kz совместно с Комитетом административной полиции и Информационно-производственным центром МВД РК с помощью инновационной системы МВД, которая упрощает процессы интеграции с финансовыми и технологическими компаниями.

Процесс замены удостоверения очень простой. Прямо в приложении нужно загрузить фото и медицинскую справку, оплатить госпошлину без комиссий и получить новые права в цифровых документах. Также можно выбрать ЦОН, где удобно забрать новое водительское удостоверение.

Михаил Ломтадзе, сооснователь и глава Kaspi.kz, прокомментировал:

"Наша команда постоянно запускает новые инновационные сервисы, которые экономят время и деньги наших любимых клиентов. В прошлом году мы запустили перерегистрацию автомобиля онлайн и теперь каждый третий автомобиль в стране регистрируется онлайн через Kaspi.kz. Недавно добавили сервис по постановке или снятию автомобиля с залога онлайн. И вот новый сервис – замена водительского удостоверения всего за час прямо в суперприложении Kaspi.kz. Такие потрясающие сервисы для казахстанцев запущены благодаря успешной совместной работе нашей команды, МВД, Министерства цифровизации и других государственных ведомств. Спасибо каждому за вклад в создание сервисов, которые улучшают жизнь казахстанцев!"

"Это еще один пример того, как сотрудничество бизнеса и государства делает жизнь людей лучше, – отметили в Министерстве внутренних дел. – Ведомством совместно с финансовыми учреждениями уже запущено несколько проектов, упрощающих оказание услуг в сфере регистрации граждан и автотранспорта через приложения финансовых и технологических компаний. Сейчас перед нами стоит цель вывести максимальное количество услуг на смартфоны граждан".

"Одна из приоритетных задач на сегодняшний день – сокращение клиентопотока в ЦОНы, – подчеркнул министр цифрового развития Багдат Мусин. – Ежедневно тысячи казахстанцев приходят в ЦОНы для того, чтобы заменить водительское удостоверение. Несмотря на уведомления о том, что права необходимо заменить, многие автолюбители приходят в ЦОН с уже истекшим сроком, что создает дополнительные сложности – необходимо пройти медкомиссию, предоставить медсправку. Это полезная и необходимая услуга, которая создаст комфортные условия для получения водительских прав казахстанцам и разгрузит ЦОНы".


Источник: informburo.kz
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