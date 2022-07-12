Спасли мальчика, а сами не выбрались. Видео обсуждают в Казнете

В социальных сетях появилось видео спасения мальчика, которого несет потоком воды в канале, передает Tengrinews.kz.



На кадрах трое мужчин в синей форме и еще один мальчик бегут за ребенком, которого уносит сильное течение, чтобы вызволить его из воды. В какой-то момент двое мужчин прыгают в воду, одному из них удается спасти мальчика. Но заложником течения теперь становится другой мужчина в форме. Следующий прыжок в воду будет с целью спасения мужчины, однако оба героя ролика пропадают из виду в воде.



В МЧС Казахстана прокомментировали видео.



"Касательно видео, которое распространяется по мессенджеру WhatsApp. На территории Казахстана не было зарегистрировано такого факта, на пульт дежурного тоже не поступал вызов и форменное обмундирование спасателей тоже не наше", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали



