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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Спасли мальчика, а сами не выбрались. Видео обсуждают в Казнете

Просмотров:1489 Опубликовано: Сегодня, 13:33
Спасли мальчика, а сами не выбрались. Видео обсуждают в Казнете
Кадры видео
В социальных сетях появилось видео спасения мальчика, которого несет потоком воды в канале, передает Tengrinews.kz.

На кадрах трое мужчин в синей форме и еще один мальчик бегут за ребенком, которого уносит сильное течение, чтобы вызволить его из воды. В какой-то момент двое мужчин прыгают в воду, одному из них удается спасти мальчика. Но заложником течения теперь становится другой мужчина в форме. Следующий прыжок в воду будет с целью спасения мужчины, однако оба героя ролика пропадают из виду в воде.

В МЧС Казахстана прокомментировали видео.

"Касательно видео, которое распространяется по мессенджеру WhatsApp. На территории Казахстана не было зарегистрировано такого факта, на пульт дежурного тоже не поступал вызов и форменное обмундирование спасателей тоже не наше", - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:09
какой ужаааас unsmile
 
 

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