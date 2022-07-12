В Казахстане появятся новые поводы для лишения водительских прав

Некоторые штрафы для водителей станут выше, а за попытку скрыть госномер автомобиля будут сажать под арест.
Эти новшества прописаны в поправках в Кодекс об административных нарушениях, которые накануне утвердил Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, передает Экспресс К. Так, по данным Kolesa.kz, повторное в течение года управление автомобилем без номерных знаков или после запрещения его эксплуатации будет караться штрафом в 20 МРП или лишением прав на год. Сейчас штраф составляет 10 МРП.
Пять суток ареста и лишение прав на год, согласно поправкам, получат любители ездить с поддельными номерами. То же самое касается водителей, которые пытаются скрыть знаки на номерах — например, заклеивая их или "ретушируя" цифры и буквы.
Вырастет штраф за невыполнение законного требования полиции, военной полиции и органов транспортного контроля об остановке на постах: 40 МРП вместо нынешних 30. Повторное такое нарушение будет караться годом лишения права и арестом до пяти суток. Лишенных прав граждан за это нарушение будут штрафовать на 60 МРП либо сажать под арест на срок до 15 суток.
Поправки вступят в силу через 60 календарных дней.
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