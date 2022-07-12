«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 12 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 464.85 KZT
  • €1 = 469.59 KZT
  • 1 RUB = 7.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане появятся новые поводы для лишения водительских прав

Просмотров:978 Опубликовано: Сегодня, 13:59
В Казахстане появятся новые поводы для лишения водительских прав
Иллюстративное фото
Некоторые штрафы для водителей станут выше, а за попытку скрыть госномер автомобиля будут сажать под арест.

Эти новшества прописаны в поправках в Кодекс об административных нарушениях, которые накануне утвердил Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ, передает Экспресс К. Так, по данным Kolesa.kz, повторное в течение года управление автомобилем без номерных знаков или после запрещения его эксплуатации будет караться штрафом в 20 МРП или лишением прав на год. Сейчас штраф составляет 10 МРП.

Пять суток ареста и лишение прав на год, согласно поправкам, получат любители ездить с поддельными номерами. То же самое касается водителей, которые пытаются скрыть знаки на номерах — например, заклеивая их или "ретушируя" цифры и буквы.

Вырастет штраф за невыполнение законного требования полиции, военной полиции и органов транспортного контроля об остановке на постах: 40 МРП вместо нынешних 30. Повторное такое нарушение будет караться годом лишения права и арестом до пяти суток. Лишенных прав граждан за это нарушение будут штрафовать на 60 МРП либо сажать под арест на срок до 15 суток.

Поправки вступят в силу через 60 календарных дней.


Источник: exk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:16
Некоторые штрафы для водителей станут выше


давно пора
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика