Собственный паромный флот планируют построить в Казахстане

Также в республике хотят увеличить контейнерный парк.
Казахстан планирует построить паромный флот и в последующем увеличить их количество, cообщает МИА «Казинформ».
Как проинформировал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, в стране имеется свой собственный торговый флот, также четыре сухогруза, которые сегодня активно работают на Каспийском море. Вместе с тем, планируется ввести в эксплуатацию контейнеровозы.
«В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их количество до 10 единиц. Сегодня основным монополистом является азербайджанское пароходство. В условиях того, что у нас наращивается контейнерный поток, в порту Актау мы планируем построить контейнерный хаб», - сказал Касым Тлепов в ходе круглого стола на площадке СЦК.
Также казахстанская сторона прорабатывает вопрос по привлечению международной транспортно-логистической компании и мировых контейнерных операторов. Это позволит увеличить контейнерный парк.
«Сегодня мы испытываем дефицит в контейнерах. Если мы сможем привлечь контейнерный парк, это позволит увеличить наши транзитные экспортные возможности», - считает спикер.
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