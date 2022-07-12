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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Собственный паромный флот планируют построить в Казахстане

Просмотров:1024 Опубликовано: Вчера, 16:51
Собственный паромный флот планируют построить в Казахстане
ФОТО: архив пресс-службы
Также в республике хотят увеличить контейнерный парк.


Казахстан планирует построить паромный флот и в последующем увеличить их количество, cообщает МИА «Казинформ».

Как проинформировал и.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов, в стране имеется свой собственный торговый флот, также четыре сухогруза, которые сегодня активно работают на Каспийском море. Вместе с тем, планируется ввести в эксплуатацию контейнеровозы.

«В планах у нас есть намерение по строительству собственного паромного флота. В долгосрочной перспективе хотим довести их количество до 10 единиц. Сегодня основным монополистом является азербайджанское пароходство. В условиях того, что у нас наращивается контейнерный поток, в порту Актау мы планируем построить контейнерный хаб», - сказал Касым Тлепов в ходе круглого стола на площадке СЦК.

Также казахстанская сторона прорабатывает вопрос по привлечению международной транспортно-логистической компании и мировых контейнерных операторов. Это позволит увеличить контейнерный парк.

«Сегодня мы испытываем дефицит в контейнерах. Если мы сможем привлечь контейнерный парк, это позволит увеличить наши транзитные экспортные возможности», - считает спикер.


Источник: forbes.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • Дизель
  • ЁмоЁ
 дорожник (Посетители) Вчера, 20:04
Интересно что ж\д перевозки до порта осуществляет не КТЖ, а Каскор-Сервис. Эта компания-прокладка в купе с перевалкой грузов в порту с ж\д платформ на корабли и обратно, так повысят себестоимость таких перевозок что это станет невыгодно

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Дизель
 ЁмоЁ (Посетители) Вчера, 19:15
"планируем построить контейнерный хаб..." - сколь всего уже напланировали за эти годы? Сколь всего разрушили а что создали построили? Ж/д перевозки от-до порта будут на первом плане в ущерб пассажирским перевозкам.Разрешение увеличение потока грузоперевозок без вложений модернизации строительства новых по действующим просчитали спланировали ? draznilka
 
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  • Ну Ну
 kaireke (Посетители) Вчера, 18:49
Давно пора! Нужно чтобы у нас ходили регулярные автомобильные паромы до Баку, как на Балтике!
 
 

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