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Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года.

Просмотров:1369 Опубликовано: Вчера, 18:14
Казахстан полностью перейдет на новый телефонный код +997 к январю 2025 года.
Фото LSM
Об этом LS сообщили в комитете телекоммуникаций.

По информации ведомства, в стране разработан и утвержден план перехода на телефонный код +997 на сетях связи. Согласно данному плану, полный переход на новый страновой код запланирован на январь 2025 года. Данный код Казахстан зарезервировал в 2021 году.

При этом, по информации комитета, согласно рекомендациям Международного союза электросвязи, при переходе действующий и новый код страны могут быть использованы параллельно в течение двух лет.

По поводу перевода международных интернет-платформ на новые телефонные коды, в ведомстве отметили, что вопрос изменения абонентского номера населения при идентификации в различных мессенджерах, социальных сетях планируется проработать с владельцами данных приложений.


Источник: LSM
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