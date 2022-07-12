Минсельхоз: в Казахстане осталось менее 27 тысяч тонн сахара

Сейчас запасы сахара в Казахстане составляют 26,9 тысячи тонн, ещё 37 тысяч тонн должны произвести в июле.



Чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка, в Казахстане за июнь произвели 38 тысяч тонн сахара. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.



По данным министерства, за прошлый месяц Таразский сахарный завод произвёл 18 тысяч тонн продукции, Коксукский – 9 тысяч тонн, Меркенский – 11 тысяч тонн. В рамках квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран импортировали ещё 23,5 тысячи тонн сахара. Однако сейчас в стране осталось не более 27 тысяч тонн этого продукта.



"По состоянию на 11 июля 2022 года запасы сахара в республике составляют 26,9 тысячи тонн", – сообщили в Минсельхозе.



С начала месяца запасы сахара в Казахстане сократились на две тысячи тонн. В июле заводы должны произвести ещё 37 тысяч тонн продукта, из-за рубежа ввезут 39,7 тысячи тонн. Чтобы обеспечить потребность внутреннего рынка, Минсельхоз распределил квоту на беспошлинный ввоз сахара и тростникового сырца в объёме 250 тысяч тонн и готов распределить квоту ещё на 100 тысяч тонн. Срок действия квот продлили до 31 октября. За обеспечением рынка сахаром следят четыре рабочие группы.



Правительство одобрило пятилетний план мероприятий по стабилизации ситуации на казахстанском рынке сахара. План включает увеличение площадей, засеянных сахарной свёклой, строительство оросительных сетей, модернизацию заводов, защиту внутреннего рынка и меры господдержки.



"Сейчас уже увеличен норматив субсидирования сдачи сахарной свёклы на переработку, рассматривается возможность обнуления НДС при импорте тростникового сырца и продления срока действия льготы по снижению НДС на 70% на производство свекловичного сахара и распространения данной льготы на тростниковый сахар. Таким образом, в Министерстве сельского хозяйстваКазахстана принимаются действенные меры для обеспечения сахаром внутреннего рынка", – заверили в Минсельхозе.